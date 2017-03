Conflicto docente: el inicio de clases peligra en varias provincias

Embed









Provincia de Buenos Aires

Los gremios docentes bonaerenses rechazaron la conciliación obligatoria que dictó el viernes el gobierno provincial, tras hacer lo propio con una nueva propuesta de aumento salarial, al tiempo que ratificaron su adhesión al paro nacional de 48 horas previsto para este lunes y martes, cuando se inicia el ciclo lectivo.





Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno porteño postergó para el fin de semana una nueva propuesta de incremento salarial para los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, pero los representantes de los gremios educativos adelantaron que en este contexto "el paro es una realidad y que las clases no comenzarán" el próximo lunes.





Entre Ríos

Docentes nucleados en Agmer confirmaron que adhieren al paro de 48 horas, previsto para el 6 y 7 de marzo, que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y definieron tres días más de huelga, que se concretarán el 8, 9 y 10 de marzo.





Santa Fe

En Santa Fe, los docentes públicos nucleados en la Asociación Magisterio Santa Fe (Amsafe) al igual que el sindicato de Docentes Privados (Sadop) resolvieron rechazar la propuesta de aumento salarial del gobierno provincial de Miguel Lifschitz (PS) y realizar un paro de 72 horas a partir del lunes porque consideraron que el incremento ofrecida de un 19,5 por ciento en dos etapas -10% en marzo y 9,5% en julio- "es insuficiente".





Córdoba

Asimismo, en Córdoba, donde habrá un paro de 48 horas, la Unión de Educadores (UEPC) manifestó que "el conflicto docente continúa debido a que el Gobierno de (Juan) Schiaretti (PJ) no hizo una oferta concreta de aumento salarial y tampoco respondió a la intimación del gremio sobre el incumplimiento de pagos referidos a las actas 2015 y 2016".





Jujuy

Maestros jujeños nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y en el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) determinaron este sábado en asamblea acatar la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno de la provincia, aunque ratificaron la adhesión al paro nacional de 48 horas convocado por la Ctera.

Ambos gremios, que nuclean a la mayor cantidad de docentes a nivel provincial, si coincidieron en rechazar la propuesta del gobierno provincial de un aumento inicial del 10%, por considerarla "insuficiente", y demandan un incremento salarial para este año de superior al 35 por ciento.





Catamarca

Los gremios nucleados en la Intersindical Docente de Catamarca volvieron a rechazar la oferta del 18 por ciento de incremento salarial formulada por el Gobierno provincial por considerarla "insuficiente", al tiempo que oficialmente se anunció la apertura del Ciclo Lectivo 2017, el próximo lunes 6 de marzo en la Villa de Pomán.

"Es que el 18% de aumento al Punto Índice, ya rechazado anteriormente, no se modificó y solo se ofreció un aumento en adicionales, que fueron desestimados por considerar que no benefician a todos los docentes", dijo Juan Godoy, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Catamarca (SUTECA).





La Rioja

El Ministro de Educación de La Rioja, Juan Luna, se reunió este sávado con los gremios docentes UDA, Selar y Sadop para presentarles "los nuevos valores salariales" que el Estado Provincial tiene previsto destinar a los trabajadores educativos que será analizado por las bases para confirmar si dan comienzo al ciclo lectivo.

"La nueva propuesta salarial establecida por el gobierno se basa en "incrementar al sueldo básico, el monto establecido del fondo compensador docente del 2016 con fondos provinciales, más un porcentaje, el cual se pagará por cargo y una suma por persona que aumentará el piso salarial a docentes que no perciban zona ni antigüedad", sostuvo.





San Luis

El secretario General de Unión de Docentes Argentinos (UDA), Jorge Lazarini, y el secretario General de UTEP, Ernesto Blarasín, se mostraron conformes con el aumento salarial otorgado a los docentes por el gobierno de San Luis, pero criticaron la metodología y ratificaron su adhesión al paro nacional del lunes y martes próximos en "solidaridad" con otros distritos del país.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá (PJ), anunció un aumento de 38 por ciento para los salarios más altos de la administración pública del distrito y de 60,7 por ciento para los más bajos, entre los cuales los que reciben los docentes puntanos.





Formosa

El gobernador Gildo Insfrán dará inicio el lunes, a las 8 en la localidad de Pirane, al ciclo lectivo 2017 donde dejará inauguradas obras educativas a pesar de que los gremios docentes ratificaron el paro y la no asistencia a las escuelas el lunes y martes próximos.





Tucumán

En tanto, Tucumán también se enfrenta a un conflicto similar al del resto de las provincias, dado que el Frente Gremial Docente (FGC) rechazó una propuesta oficial de aumento salarial del 22 por ciento en tres tramos, por lo que las clases tampoco se iniciarían en ese distrito, aunque desde el gobierno provincial encabezado por Juan Manzur (FpV) creen que podrían llegar a un acuerdo a última hora.





Río Negro

Otra de las provincias con conflicto es Río Negro, en donde el gobierno de Alberto Weretilneck ofreció a los docentes un incremento salarial del 14 por ciento para la primera parte del año, consistente en un 10 por ciento en marzo y 4 por ciento en mayo, pero desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UNTER) la rechazaron.





Neuquén

También Neuquén se sumó a los distritos en los que no iniciarán las clases debido a que la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) decidió iniciar un plan de lucha a partir del lunes, con un paro por 48 horas que incluirá una movilización a los puentes carreteros que unen la capital provincial con la ciudad de Cipolletti, Río Negro.





Santa Cruz

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) decidió hoy en congreso provincial reunido en Puerto San Julián, un paro de 72 horas para el inicio del año escolar,el próximo lunes 6 de marzo, al ratificar la adhesión al plan de lucha nacional que determinaron la Ctera, CTA y CGT, y la extensión al día de la mujer, informaron fuentes gremiales.





Salta

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, anunció un acuerdo salarial con la mayor parte de la administración pública de la provincia, que incluye un incremento del 16 por ciento en dos tramos hasta junio, y destacó que ese entendimiento permitirá que el ciclo lectivo comience normalmente en la provincia. Los gremios rechazaron la oferta, y hasta el momento, permanece en dudael inicio del periodo lectivo 2017.





Mendoza

Integrantes del Secretariado Ejecutivo Provincial del SUTE llegaron hasta la Subsecretaría de Trabajo para hacer formal el rechazo a la propuesta salarial realizada por el Gobierno, y se sumarán al paro del 6 y 7 de marzo.





Corrientes

A pesar que el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi (UCR-Cambiemos), dijo que "no hay motivo alguno para que las clases no comiencen en tiempo y forma" en la provincia, Corrientes se sumará a los distritos docentes que no comenzarán sus clases normalmente en el país. La particularidad correntina, en sintonía con los sindicatos nacionales, estará dada por los dos días anunciados, el lunes 6 y martes.