Concepción del Uruguay: unos 100 despidos por parálisis de la obra pública

La empresa Traza Construcciones, una de las adjudicatarias para la construcción de viviendas con fondos nacionales a través del IAPV, despidió a un centenar de obreros a raíz del atraso en el envío de fondos por parte del gobierno nacional para la continuidad de unas 200 viviendas que tiene en marcha en La Histórica.





Esta argumentación fue la esgrimida por el titular de la empresa, Mauro Pietroboni, quien señaló que "desde octubre que no se recibe dinero de la Nación", y que hizo un esfuerzo "muy grande" al abonar el medio aguinaldo de diciembre.





En el marco de este contexto fue que se tomó la decisión de despedir a 100 trabajadores de la empresa.

"No me hace ninguna gracia dejar a 100 familias en la calle. Y si no tengo gente que trabaje no produzco y estoy parado. Y para nosotros esto es terrible", remarcó.





De forma paralela a la situación de Traza, también se estaría viviendo una situación similar en la empresa constructora Copul, por lo que desde la delegación Uruguay de la CGT se emitió un comunicado donde hace hincapié en la necesidad de que las empresas sostengan las fuentes de empleo.





"Ante la menor crisis la parte empresarial no es capaz de resolver el conflicto de manera coherente y como siempre exponen a los empleados como variable de ajuste", afirman en el comunicado que lleva la firma de su titular, Adalberto Sosa, como así también de referentes de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Telefónicos, Luz y Fuerza y Bancarios.





"Desde esta Regional de CGT repudiamos estas prácticas desleales que atacan la dignidad del trabajador y que nada tienen que ver con conservar la paz social de la que tanto se habla. Por lo que nos solidarizamos con los compañeros trabajadores del gremio hermano de Uocra y su lucha por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la pronta reincorporación de los compañeros despedidos".





Por el momento no hay novedades sobre una posible reincorporación, mientras que las versiones sobre nuevos despidos se comenzaron a multiplicar entre los trabajadores de otras empresas del sector.





Cabe señalar que la obra pública ha sido el mayor sostén en muchas de estas compañías que hoy dicen no poder canalizar toda su fuerza de trabajo solamente a través de la demanda privada, por lo que toman la decisión de despedir personal para quedarse únicamente con lo que necesitan para el trabajo que tienen.









Informe









El último informe del Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción (Ieric) correspondiente a los meses de octubre y noviembre, muestran datos contrastantes: por un lado, hubo un repunte del 1,8% en el consumo de cemento portland, pero por los meses anteriores, el año cierra con niveles tan bajos como 2002.





La tasa de contracción del número de empresas constructoras en actividad se desaceleró, pero sigue por debajo en la comparación a 2015. Lo mismo pasó con los puestos de empleo: la retracción se desaceleró, pero sigue en baja.





Por otro lado, el ritmo de obras residenciales privadas está por debajo de los niveles de 2009, aunque el ritmo de venta de materiales experimentó un crecimiento, en noviembre, del 1,5%.













Optimismo de Uocra Paraná por leve repunte









Luego de informar que se pidió la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia ante la situación planteada en Concepción del Uruguay , el secretario general de la seccional Paraná de la Uocra Walter Doronzoro, se mostró optimista por el leve repunte de las últimas semanas en la actividad, y en torno a las perspectivas para 2017.

"Estamos con un efecto de arrastre de los puestos de trabajo que perdimos durante 2016. Pero hubo un repunte", dijo a UNO el dirigente gremial acerca de la realidad en la costa del Paraná, aunque reconoció que todavía, el sector está entre un 15% y un 18% por debajo del nivel que tuvo hace más de 12 meses.

De todos modos, esa leve mejora se sostiene, según apuntó, en una ampliación de la cantidad de trabajadores en el desarrollo del proyecto de viviendas que ejecuta el Procrear, en los terrenos que fueron cedidos por el Ejército, detrás del Hospital de la Baxada.

"Para darte una idea, en marzo o abril teníamos 170 trabajadores y ahora tenemos más de 400. Está marchando bien", acotó. También citó que hubo mejoras en el ritmo de obra, de un total de 800, que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). "Había deudas, pero se fueron actualizando los pagos a las empresas contratistas, y además se tomaron trabajadores. Al mismo tiempo, estamos viendo algún nuevo emprendimiento privado en Paraná, como fideicomiso", acotó Doronzoro.

Según sostuvo, la obra pública con fondos nacionales tuvo un leve repunte a raíz de que se han ido encauzando las partidas. Al respecto, explicó que en 2016 las obras estaban encaminadas y presupuestadas, pero no se giraban los pagos. "Se creó una comisión a nivel nacional, que integra la Uocra, para advertir y ver porqué se paraban las obras. Por eso creemos que en el transcurso de la semana se estaría solucionando la remisión de los pagos por certificados atrasados de octubre; ya el titular del IAPV había advertido la situación, la semana pasada", indicó.

Ante ese cuadro, se mostró optimista sobre la realidad del sector para 2017. "Ha habido un movimiento de la obra pública, pero notamos que está amesetada la obra privada. Y eso tiene que ver con la falta de previsibilidad económica, fundamentalmente por la inflación. El sector privado quiere invertir, tiene perspectiva, pero si vos no tenés claro los costos es difícil, no podés cotizar la construcción de una vivienda o un edificio. El Gobierno ahora dice que este año será del 18% la inflación. Son importantes para la actividad las políticas del Estado y las medidas económicas para que se dinamice la actividad".









Números