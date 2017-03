Con una intervención en la vereda del Bellas Artes comenzó Baldosas x la Memoria

Como parte de las actividades por el Mes de la Memoria, el artista plástico y docente Guillermo Hennekens realizó este lunes una baldosa en la vereda del Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez, señalizando así el lugar como Excentro Candestino de Detención.





La iniciativa forma parte del proyecto "Baldosas x la Memoria" llevado adelante por el Registro Único de la Verdad en conjunto con la Secretaría de Cultura de la provincia.





Se busca de esta forma recuperar y reconstruir la memoria colectiva a través de la señalización urbana de distintos sitios y espacios de la ciudad que, por alguna razón, se relacionan con el terrorismo de estado ejercido durante la última dictadura cívico- militar.

Esta primera baldosa de la ciudad de Paraná fue realizada por el reconocido artista plástico y docente Guillermo Hennekens quien, hace exactamente cuarenta años (en 1977), fue uno de los detenidos clandestinos alojados en el edificio que actualmente ocupa el Museo Provincial en calle Buenos Aires 355 de la capital entrerriana.





"Desaparecer es imposible", dice este primer mojón plantado por el artista, que trabajó durante la mañana de este lunes en el lugar. La propuesta continuará con la instalación de una serie de baldosas en distintos barrios de Paraná y en varias ciudades de la provincia, a través de jornadas participativas que reunirán a artistas, organismos de Derechos Humanos y Memoria, organizaciones barriales, vecinales y a la comunidad en su conjunto.





memoria 2.jpeg

El acompañamiento

Además del artista, estuvieron en el lugar acompañando la actividad el titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens; el secretario de Cultura de Entre Ríos, Faustino Schiavoni; y la directora del Museo Provincial de Bellas Artes, Marcela Canalis.





También se acercaron integrantes de Agmer Central, quienes se presentaron con las pecheras de su gremio y un cartelito que decía "son 30.000". En ese marco, Schiavoni remarcó que se está desarrollando una agenda de actividades culturales relacionadas con el Mes de la Memoria, debido a instrucciones que nos ha dado nuestro gobernador, Gustavo Bordet".

En relación al contexto político en el que se lleva adelante esta agenda, indicó que "hay un renacer de esta cuestión de que hay que borrar la memoria. Desde la editorial de La Nación al día siguiente del triunfo electoral de Macri, diciendo que la memoria y la justicia más bien son revanchismos y que hay que eliminarlas, hasta funcionarios del gobierno nacional que hablan de una guerra sucia. Incluso el Presidente dijo no saber cuántos han sido los detenidos y desaparecidos. Creo que esto es una lucha en el correcto sentido de la palabra, para que, con la palabra y el predicamento de la democracia, mantener lo que hemos logrado hasta ahora y no dejarlo caer. Es el gran desafío", concluyó el Secretario de Cultura de la provincia.





Embed

Dejar una huella

"Muchos de nosotros estuvimos detenidos/desaparecidos acá, algunos nos blanquearon, otros fueron presos como el Pato Sosa y otra gente. Dejar una huella en este lugar donde hoy, y desde hace mucho tiempo, es el Museo Provincial de Bellas Artes, una institución que se dedica a lo mejor que podemos hacer como seres humanos es una ironía interesante", señaló Guillermo Hennekens luego de concluir la tarea.

"Sin duda el concepto más fuerte de la dictadura es el tema de los desaparecidos, en toda su magnitud. Toda esa experiencia horrible que vivimos durante 7 años fue terrible, y cuanto más lo hablamos, más nos conmueve. Me parece que esa palabra: desaparecido, desaparecer, desaparición, son conceptos que nos viene desde aquel tiempo con una connotación muy dura y muy fuerte, que evidentemente transformó la sociedad", dijo Hennekens.

"Me pareció algo muy fuerte esto de "desaparecer es imposible". Le di vuelta y lo tomé como un concepto que retoma la memoria y la presencia de todos los desaparecidos. No solamente en Argentina, que son 30.000, y donde hubo un plan sistemático de desaparición de personas, sino también en otros países donde hubo y hay desapariciones políticas. Desaparecer es la peor manera de pretender olvidar, tapar, aislar o anular. Trabajar en esta propuesta es una manera de curar. Año a año vamos curando un poco. No lo podemos tapar. Tenemos que mostrarlo, y la mejor forma es que uno pueda hacer algo con las manos y con la cabeza con esto que nos pasó. De alguna manera es trasladado a mucha gente que es más joven y que no lo vivió, pero que lo entienden, porque se entiende perfectamente", señaló el artista.

Otras actividades por el Mes de la Memoria

También se desarrolló este lunes en "El Galpón" del Instituto Audiovisual de Entre Ríos el ciclo Cine y Memoria, que consiste en encuentros con escuelas y tienen como objetivo el intercambio sobre el eje Terrorismo de Estado, organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en conjunto con el Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del CGE. Se habilitó también parte de la muestra "Memoria y Resistencia durante la dictadura. 1976 – 1983. Siete años, ocho meses y dieciséis días de oscuridad" en la Plaza Mansilla.

Además, ya se encuentra disponible en el Archivo General de la provincia, la muestra de tapas de diarios del día 24 de marzo de 1976 y otras fechas relacionadas con desaparecidos entrerrianos.

Desde mañana martes habrá una muestra de libros y revistas prohibidos durante la dictadura cívico - militar de 1976-1983 en la Biblioteca Provincial.





Las actividades culturales tendrán su epicentro el jueves 23 de marzo con la Vigilia Cultural por la Memoria que se realizarán en la plaza Alvear, justamente frente al Museo Provincial de Bellas Artes, ex Centro Clandestino de Detención, momento en que se dejarán habilitadas diferentes muestras en ese museo, en el Museo Histórico de Entre Ríos y en el Museo de Casa de Gobierno.