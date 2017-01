Con tal de viajar... Así empujan los vecinos de Colonia Avellaneda

MODIFICACIÓN EN EL RECORRIDO DE COLECTIVO

"Comunicamos a ustedes que a partir del 23 de enero de 2017, el recorrido de la línea 22 será modificado a su anterior recorrido siendo el mismo: San Martín, Teniente Giménez, Carlos Patat, avenida Montorfano, Ciudad de Chajari, Entre Ríos y Ruta 12 y en su regreso será: Ruta 12, Entre Ríos, Ciudad de Chajari, avenida Montorfano, Carlos Patat, Teniente Giménez y Yáñez Martin. Y para el Barrio 400 viviendas será: San Martin, Teniente Giménez, Carlos Patat, Convención Constituyente y el regreso será: Convención Constituyente, Carlos Patat, Teniente Giménez y Yáñez Martin.

Esta decisión se debe al deterioro que ocasionó este servicio en calle Yáñez Martin, el cual es notable al pasar por mencionada calle que su ruptura se debe a que no estaba realizada para tránsito pesado.

Para su reparación y nueva pavimentación se solicitó ayuda del Gobierno Provincial y no se tuvo ningún tipo de respuesta, como ya es de público conocimiento nuestro Gobierno no reconoció los nuevos vecinos de las 1200 viviendas y dependemos de su ayuda, la cual se solicitó en reiteradas oportunidades y no tenemos contestación, por tal motivo nos vemos obligados a tomar esta decisión".