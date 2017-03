Con la mente puesta en el reinicio del lunes

Por encima del paro al que convoca Futbolistas Argentinos Agremiados y que mantiene en duda el reinicio del Torneo de la Independencia de Primera División A previsto para el fin de semana, en Patronato hay un convencimiento de que "al fin" la pelota volverá a rodar y se piensa en el partido frente a Arsenal de Sarandí.





Con vistas al cotejo, correspondiente a la fecha 15, fijado para el lunes a las 19 en el Presbítero Bartolomé Grella, el Rojinegro cumplió en la víspera con un nuevo entrenamiento desarrollado, en la calurosa mañana, en el predio La Capillita.





En la ocasión Rubén Forestello dispuso mayormente trabajos tácticos con pelota en espacios reducidos. De los mismos no pudo ser parte Matías Garrido, afectado de una hernia, quien desde hace un tiempo viene desempeñando tareas diferenciadas.





Por su parte Marcos Minetti debió retirarse con antelación con un fuente dolor de espalda. El volante se fue acompañado por Carlos Tuti Jacob para ejercitar tareas de kinesiología.





De cara a la confrontación con el Elenco del Viaducto se presume que no habrá mayores sorpresas en el once inicial y que el entrenador, de no mediar impoderables, plantará la estructura que generalmente utilizó en los encuentros amistosos: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera y Lucas Márquez; Gabriel Graciani, Damián Lemos, Nicolás Bertochi, Damián Arce; Alejandro Gagliardi y Fernando Telechea.





El Santo volverá a practicar hoy desde las 9, en el complejo situado en la zona de la Segunda Brigada Aérea.





PUERTA ABIERTA. Después de una primera parte de temporada en la que tuvo pocos minutos en cancha, a Damián Arce se le presenta la posibilidad de ser parte del once inicial que recibirá a Arsenal. El volante se mostró ansioso ante el inminente retorno de la competencia: "Todos queremos que arranque, estamos con ganas y haciendo mucho trabajo. Esperemos que el lunes ya podamos arrancar", manifestó a La Cábala. "Desde el primer día la meta está en volver a jugar y ganar. Ahora se piensa mucho más en arsenal. Ojalá que arranque, para volver a jugar, que la gente nos siga. Hay ganas", prosiguió.





El receso tan largo en muchos casos afecta el humor del futbolista: "Por ahí se hace medio fastidioso porque venís y no sabes si arranca el torneo o no. Creo, a mi parecer, que el lunes se va arrancar", acotó.





De la labor encomendada para cumplir en el terreno de juego, dijo: "Soy un jugador que trato de buscar la pelota y como no soy de hacer la banda, me busco un espacio por afuera, pero trato de meterme al medio. Siempre jugué así y creo que lo estoy haciendo bien".









***

Convencido