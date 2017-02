El técnico Diego Armando Maradona respaldó al presidente de Boca Daniel Angelici por los polémicos audios con el titular del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, y con Luis Segura, al señalar que "como hincha" del club de La Ribera "hubiera hecho lo mismo" que el mandatario "xeneize".



"Como hincha de Boca hubiera hecho lo mismo que Angelici si los árbitros están perjudicando a Boca", reveló Maradona, tras lo cual indicó que "lo de las escuchas de Angelici es un atropello enorme".



De esta manera, salió a respaldar al presidente de Boca por los reveladores audios telefónicos en los cuales se deja entrever la influencia que Angelici tuvo sobre el Tribunal de Disciplina y la política interna de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando Segura estaba al mando.



Por otro lado, Maradona consideró que el mandatario de Vélez, es el indicado para asumir en la AFA: "Mi candidato es Raúl Gámez. Me voy a juntar mañana o pasado con él para limpiar la basura de AFA", afirmó en una entrevista con radio La Red.



Más tarde comentó: "Me sentaría a tomar un café con (Mauricio) Macri y le diría que si saca el Fútbol Para Todos es un botón, pero si lo deja hace lo correcto".



En tanto, manifestó: "Hoy la AFA es una sala de reuniones, estos dirigentes hablan, comen y se reúnen en 50 hoteles. Lo escuché a (Armando) Pérez decir que está con FIFA, yo le digo a Pérez que la FIFA está conmigo".



También opinó acerca del seleccionado Sub 20: "Me da pena ver a este juvenil. Tengo respeto por (Claudio) Ubeda, pero el indicado para ese puesto era (Gabriel) Batistuta".



"Hoy (Jorge) Sampaoli me parece que es el mejor técnico del momento. (Diego) Simeone sería el mejor, pero lo condena el último puesto con River", remarcó.