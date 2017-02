Comienza el financiamiento en hasta 50 cuotas de tres bancos

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Nación comenzarán a operar a partir de este fin de semana y el Provincia de Buenos Aires lo hará a partir de la semana próxima, en una acción que tienen la misión de marcar referencias al mercado y a sostener el consumo.





Desde una de las empresas comercializadoras de electrodomésticos, Daniel Viapiano, gerente de ventas Rodó, confirmó a la agencia Télam que este fin de semana se iniciará la operatoria de comercialización hasta en 50 cuotas en los locales de la cadena.





Dijo que la implementación del programa de Precios Transparentes , iniciada este mes, que diferencia el contado del financiado se desarrolla "bien" con un "aumento de ventas al contado y un descenso de las ventas financiadas" en tanto que "la cantidad de tickets", en alusión a lo vendido, no sufrió variantes.





Ante el desconcierto que la medida produce en los primeros días de su implementación en los consumidores, es que la banca oficial salió a extender sus planes de financiamiento en 50 cuotas.





Para Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) "es super saludable la intervención de la banca pública para darle competitividad" a la compra financiada, al tiempo que consideró que al tema de los Precios Transparentes "hay que darle tiempo".





"Siempre que se produce un cambio de este tipo existe un lapso en el que el consumidor reacomoda su expectativa y su idea a la hora de tomar una decisión de compra", reflexionó hoy el supermercadista.





En tanto, el jefe de prensa del Banco Ciudad, Jorge Velázquez, dijo a Télam que hoy se lanzan los avisos en los diarios sobre los descuentos y promociones financiadas en 50 cuotas en las cadenas de retail, especialmente en los rubros de electrodomésticos y tecnología.





"Esto recién comienza" dijo y agregó que "en la semana que viene ampliaremos la oferta a otros rubros comerciales como indumentaria, construcción, viajes y turismo, servicios al automotor y el resto de los comercios. Vamos a ver si entramos en los shoppings", expresó y anticipó que también se extenderá la medida a los rubros decoración y hogar.





"El costo financiero total de las tarjetas hasta ahora estaba entre el 50% y 90% y ahora llegará a 25%" comparó y dijo que es una demostración del "rol regulatorio de los bancos públicos" en línea con la política del programa de Precios Transparentes.





Ejemplificó que el banco "está tratando de hacer más sencilla la obtención de la tarjeta de la entidad para incluir más gente en la bancarización, para que accedan más personas y familias. Sólo pediremos DNI y un impuesto o servicio a nombre del solicitante", detalló.





Recordó que el banco no sólo tiene sucursales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también Córdoba y Mendoza.

"La novedad es el esquema de extensión del plazo en 50 cuotas, pero también hay planes de 6, 12 y 24 cuotas", detalló y aseguró que esta medida "regula el mercado de tasas a la baja".





A su turno, el vicepresidente del Banco Nación, Enrique Szewach, dijo que "todos los que tengan tarjeta Nativa van a poder, a partir del fin de semana, en una lista de comercios adheridos, comprar en 12, 24 ó 50 cuotas con una tasa del 19% anual".





"Si no sos cliente del Banco Nación y querés tener la tarjeta, te presentás al negocio con el DNI y en ese mismo momento podés hacer la compra, aunque no tengas el plástico. Es para clientes o no (lo son)", aclaró.





"La gente decide la cantidad de cuotas, el interés es el 19% anual, el costo financiero es del 26%", indicó y destacó que "es una iniciatiava conjunta del Ejecutivo y los tres bancos oficiales".





En tanto, el economista Matías Tambolini dijo que la operatoria de financiamiento en 50 cuotas "son planes que en definitiva vienen justo después que empezó Precios Transparentes y siempre que alguien ofrezca financiación al consumo en esa cantidad de cuotas resulta tentador".





"Al 19% es una tasa que empata con la inflación. A mí me parece que el Costo Financiero Total representa un costo que se puede afrontar y que vale la pena", aseguró.