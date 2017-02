"Cometa Chury" inaugurará la galería de arte del Puesto 8

El domingo podrá visitarse la muestra Cometa Chury, de la paranaense Chury Chemín. Será la primera exposición de arte del ciclo 2017 en Puesto 8 de la Feria de Salta y Nogoyá. Estará abierta de 9 a 13, con entrada libre y gratuita.









En esta oportunidad, se podrán apreciar aproximadamente 20 obras, entre pinturas y objetos artísticos, realizados por ella: "La muchacha se mandó sola y se puso a crear. Hace más de 10 años que me dedico a crear cosas", señaló a Escenario, y desplegó un arsenal de creaciones que van desde prendedores, y pinturas a elaborados mandalas.









"Yo llegué al mandala a través de una amiga que me trajo un catálogo sobre mandalas y me dijo, 'yo no sé bien qué, pero sé que con esto vas a hacer algo'. Me olvidé del asunto y mucho tiempo después lo redescubrí a través de internet y ahí me vino todo el Oriente a la cabeza", contó.









Así comenzó a hacer mandalas de papel, luego experimentó con las telas, y después decidió que sus mandalas dejarían de ser bidimensionales para pasar a tener volumen. Cualquier elemento –que reúna ciertos requisitos– puede llegar a ser un mandala. Por ejemplo, un fruto de lagenaria siceraria, más conocida como mate calabaza: "Para mí, esto cortado a la mitad es un mandala, tiene todos sus principios: centro, periferia, armonía en los colores. El mandala es la Tierra, tiene un núcleo que es el centro. El círculo es la característica del mandala. Hay muchas cosas escritas sobre el mandala, y ha muchas conclusiones: en Oriente tiene un significado, pero acá llega acompañado de las palabras magia, poder, energía. Yo digo, es una expresión personal que sale de adentro hacia afuera, esto no se puede aprender, el trámite es directo. Así que es una conexión con uno mismo, con el centro de uno mismo", comenta Chury, analizando una de las creaciones que expondrá el domingo próximo.









Pero, el universo que emana del Cometa Chury es amplio y sigue en expansión; su premisa es transformar la materia. Por ejemplo, simples cartulinas y pigmentos que se transmutan en arte.









"Esto –mientras señala una de sus obras– son las Cuatro Estaciones. Y salieron de mí, sin un criterio prefijado ni técnicas de academia. Yo fui a un taller de arte, pero nada de lo que escuchaba ahí me hacía mella. Ni la teoría del color, ni las formas. Así que decidí dejarlo y seguir dibujando y pintando por mi cuenta. Después me volqué a los mandalas. Pero al pasar el tiempo, retomé esas carpetas llenas de dibujos y pinturas y decidí recortarlas, pegarlas y hacer trabajos nuevos, según mi criterio".









Esta muestra de Chury será la primera de varias que se desarrollarán en la pequeña galería de arte del Puesto 8 de la Feria de Salta y Nogoyá, donde varios artistas locales de renombre expondrán sus obras a lo largo del año. Por último, Chury señaló que esta muestra se organiza alrededor de la palabra "cometa" porque hace unos meses, mientras se encontraba en pleno proceso de producción de su trabajo, leyó que un ruso envió una sonda al espacio y descubrió un cometa al que bautizaron 67P/Churyumov-Gerasimenko, y que los astrónomos rebautizaron cariñosamente Chury. "El nombre me enloqueció y me pareció ideal para mi muestra, porque me gusta pensar que soy un poco hermana del cometa, y que mi trayecto creativo no tiene base, ni arriba, ni abajo".