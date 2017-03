Comenzó la protesta de moteros contra la nueva Ley de Tránsito en la costanera

La manifestación "es pacífica y no es contra el gobierno", anunciaron en la convocatoria.





Bajo la consigna "Las personas no se patentan" piden a los asistentes lleguen "sin banderías políticas" y con consignas tales como "no somos motochorros" o "las personas no se patentan".







"No se va a bajar la delincuencia porque nos pongan un chaleco", remarcó Marcelo en el medio de la convocatoria.

Embed







La ley



El decreto 171/2017, publicado en el Boletín Oficial estipula lo siguiente:







- Se prohibirá la circulación de dos personas -sin importar el sexo- en determinadas zonas y franjas horarias. Los responsables de seguridad de cada provincia tendrán a su cargo el diseño para que se cumpla con esta norma.







- Los motociclistas estarán obligados a utilizar chalecos refractarios donde esté inscripto el dominio del rodado. También deberán llevarlo en los cascos.







- Los acompañantes también deberán usar esos elementos identificatorios para que puedan circular por los lugares y horarios permitidos.







- Las estaciones de servicio no podrán vender combustibles a los motociclistas que no cumplan con estas normas.







- Se dará un tiempo para que las motos de menores cilindradas sean registradas.

Los motociclistas de Paraná y Paraná Campaña están reunidos en la plaza de colectividades para reclamar contra la modificación a la Ley Nacional de Tránsito que entrará en vigencia el próximo 15 de junio, y que dispone que los motociclistas "estarán obligados a utilizar chalecos refractarios donde esté inscripto el dominio del rodado. También deberán llevarlo en los cascos", explicaron los organizadores de la marcha.