Cocca, otra vez DT de Racing

Diego Cocca, campeón con Racing en 2014, se convirtió en el nuevo entrenador de la "Academia", tras acordar su rescisión en Millonarios de Colombia, y arreglar los términos con el presidente Víctor Blanco, que permitió hacer oficial su contratación luego de una negociación exprés.



Cocca, que arregló por un año y medio de contrato, se reunió este jueves al mediodía con Blanco y el vicepresidente Miguel Jiménez en la ciudad uruguaya de Punta del Este, donde el entrenador se encontraba de vacaciones.



Los dirigentes decidieron viajar hasta allí antes de esperar el momento en que el DT retorne a la Argentina para las Fiestas, para no perder tiempo en ofrecerle el cargo que dejó vacante Ricardo Zielinski, con su renuncia tras la derrota frente a Unión en Santa Fe.



Allí acordó los términos de su regreso a la institución, casi un año después de su último partido oficial -un clásico ante Independiente por la Liguilla PreLibertadores-, y un rato más tarde pudo hacerse oficial, luego de resolver su desvinculación de Millonarios de Colombia, donde había llegado el pasado 16 de agosto.



En ese sentido, con un mensaje en sus redes sociales, Cocca pidió disculpas por la desprolijidad que provocó en el club de Bogotá, donde ya había pedido refuerzos para afrontar la fase de clasificación de la Copa Libertadores 2017.



"Asumo la responsabilidad de haber cambiado la decisión no continuar en forma tardía, pero la verdad que estar lejos de mi familia, sumado a un llamado de un club al cual le tengo cariño y que me necesitaba, me hicieron rever mi postura inicial", sostuvo.



"Pedir una disculpa a la directiva, al periodismo y, aunque seguro estarán enojados o no compartan mi decisión, a esa hinchada maravillosa", agregó.



Cocca, además, explicó las razones de su alejamiento, que limitó a "personales", y agradeció el trato de la dirigencia colombiana.



"Más allá de que sea de conocimiento público, deseo transmitir que por decisiones personales he dejado la dirección técnica de Millonarios. Agradecer a la directiva, en especial a su presidente y Gustavo Serpa, ya que me brindaron todo su apoyo y cumplieron en todo lo pactado", explicó en un mensaje publicado en sus redes sociales.



El presidente del club de Bogotá, Enrique Camacho, habló en medios colombianos y admitió que les tomó por sorpresa la decisión del entrenador, ya que el equipo y las contrataciones eran pedido del argentino.



"Es sorpresivo y lamentable que eso ocurra porque obviamente estábamos trabajando sobre la base de todo el programa que él había diseñado. Tenemos que saber manejar las circunstancias", afirmó Camacho.



Inmediatamente después de que se bajara Eduardo "Chacho" Coudet, Racing posó sus ojos en Cocca y, luego de consultarlo con su familia y su cuerpo técnico, el entrenador dio el aval para negociar formalmente.



Resta conocer los términos de la rescisión en Colombia, ya que su contrato -con finalización en junio de 2017- no tenía cláusula de salida.



Lo cierto es que Racing oficializó su contratación pasadas las 16:30 a través de sus redes sociales, en las que recordó que Cocca es el último entrenador campeón con la "Academia", en el torneo de Transición 2014.



Durante su primera etapa en Avellaneda, Cocca dirigió 69 partidos, con 40 triunfos, 14 empates y 15 derrotas, lo que da una efectividad de 64,73 por ciento.