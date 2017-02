Ciudadanos bolivianos detenidos con 12 kilos de cocaína en el puente San Martín

Dos hombres que transportaban al menos 12 kilogramos de cocaína de máxima pureza escondidos en varias partes del chasis de una camioneta fueron detenido ayer en el paso fronterizo que une las ciudades uruguayas de Fray Bentos y la entrerriana de Gualeguaychú.





Personal de la Aduana de Gualeguaychú los arrestó cuando intentaba llegar a la República Oriental del Uruguay.





Al parecer, los funcionarios aduaneros determinaron que la camioneta fuera revisada por el escáner argentino, que posee un brazo mecánico que permite inspeccionar todo el vehículo. Allí encontraron la sustancia escondida en varias partes, y hasta anoche estaban trabajando cortando todo el vehículo para confirmar la sospecha.





El primer bulto encontrado es de 1.245 gramos de cocaína que estaban en la zona de guardabarros. Luego al desarmar el tanque encontraron una cantidad mayor. La droga incautada totalizó 12.160 gramos, informó Inforio de Uruguay.





Los dos bolivianos quedaron detenidos y serán conducidos hoy al juzgado penal de Fray Bentos. Ambos, transcendió, quedarán arrestados y serán derivados al penal local.





Según los medios uruguayos, la camioneta fue interceptada por personal de la Aduana para la requisa correspondiente tal como sucede con cualquier vehículo que transita hacia el Uruguay. Sin embargo el conductor comenzó a transpirar y a demostrar un particular nerviosismo ante la situación. Allí fue que cuando se lo hizo descender y se profundizó la búsqueda se encontraron los paquetes de cocaína escondidos en el moderno vehículo.





Las fuerzas de seguridad que trabajan en la frontera comenzaron a tratar de ubicar si junto a la camioneta no viajaba otro vehículo, pero hasta anoche no había novedades al respecto. Otra cuestión que trataban de averiguar los investigadores es el destino que llevaban las dos personas que fueron arrestadas. Al parecer la intención era llegar a Montevideo pero los investigadores creen que el destino final de la droga podría ser Europa. No obstante nadie quiere aventurar una hipótesis.