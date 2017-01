Ciclista español, sobre las promotoras: "Sobran. Es tratarlas como objetos, infravalorarlas"

El ciclista español Mikel Landa dijo lo que -parece- muchas personaspiensan sobre el rol que ocupan las promotoras en los espectáculos deportivos. El primer paso se dio en Australia, donde dos modelos eran obligadas a besar al vencedor de una carrera de ciclismo.





En el Tour Down Under, que inicia en el país de Oceanía la nueva temporada de ciclismo, no habrá promotoras en los podios para entregar los premios tras cada carrera, sino que serán los corredores amateurs.





"Esa es la línea que hacia la que debemos ir", aseguró Landa refiriéndose a la decisión de los australianos. "Sobran. Es tratarlas como objetos, infravalorarlas", añadió el deportistas.





"Aquí es una costumbre arraigada y nadie se atreve a dar el paso, pero hay que admitir que poner ahí arriba a mujeres elegidas por ser guapas y tener buen cuerpo no es la mejor imagen que se pueda dar de ellas", explicó el deportista ibérico en una entrevista.