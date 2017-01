Christian Sancho: "Ayudamos a mucha gente cortada y en estado de shock"

Al momento de la publicación de esta nota, aún no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que desató el pánico en la peatonal de Villa Carlos Paz, durante la madrugada de hoy.





De pronto, un fuerte ruido desató el pánico y todo el mundo empezó a correr y a buscar un lugar para refugiarse. Nadie comprendía nada. Todos estaban aterrados.





En un principio circularon versiones sobre un supuesto tiroteo en la Galería La Estrada, que está ubicada frente a la Galería Sarmiento, al otro lado de la calle 9 de Julio, que de noche durante la temporada de verano se convierte en peatonal y es un popular punto de reunión. Recordemos que en esa galería se presenta la obra de Pedro Alfonso, Abracadabra.





Sin embargo, esas versiones fueron desestimadas por la Departamental. Del mismo modo, se descartó que se haya tratado de un intento de robo y que haya habido heridos por arma de fuego.





Christian Sancho, actor de la oba "Los Corruptelli" que se presenta en el teatro Bar de esa localidad cordobesa fue uno de los que socorrió a las personas heridas y en estado de shock.





"Terminamos la función, estaba saliendo la gente del teatro y yo estaba en el camarín con mi familia. Cuando empezamos a salir vimos que la gente venía corriendo y se metía en nuestro teatro. Empezó a subir la gente. La boletera nos decías "es un desastre lo que está pasando"", le contó Sancho a PrimiciasYa.com.





Y agregó: "Sabían con mucho pánico, terror. Decían que no habían visto nada pero que escucharon una estampida en plena calle. Entonces empezamos a ayudar a la gente que entraba cortada y en estado de shock. Por suerte había un médico en la sala y se puso a ayudar a los heridos".





A Christian le llegaron las tres versiones que todavía no se develaron: "No supe qué pasó. Me dijeron que hubo un tiroteo en la esquina y que enseguida lo contuvo la policía. Otros dicen que hubo un intento de robo en la sala donde está Pedro Alfonso".

"Si no estaba la policía era un desastre. Había muchos chicos perdidos y se rompieron muchas cosas de los restaurantes. En ese momento la gente entró en estado de desesperación y no medía las consecuencias cuando corrían", añadió.





Consultado por la presencia policial durante las noches que hay funciones en las boleterías de los teatros, Sancho sostuvo: "Hay mucha policía. Esto fue algo que no pasa nunca. Nos sorprendió a todos. Por suerte estaba la policía porque ya sabemos cómo terminan estas cosas en nuestro país".

"Nos parecio algo sorpresivo y extraño. Defensa civil y la policía actuaron muy bien", agregó el actor y sentenció: "A todos nos está yendo muy bien, es una gran temporada, esperemos que no se vuelva a repetir un hecho como este".