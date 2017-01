Charlotte Caniggia pidió disculpas por ofender a los paraguayos

"Pido disculpas a la gente de Paraguay, no tuve intención de ofender a nadie, fui muchas veces y me trataron muy bien, los quiero", escribió la mediática en Twitter.

Charlotte Caniggia había relatado una anécdota en "Pasapalabra", el programa de El Trece que le valió el repudio del país vecino.

"Te voy a contar una historia que me pasó", le propuso al conductor, divertida. En su tono habitual, siempre festivo relató: "Estaba escribiéndome con un chico, hace mucho. Y me estaba diciendo para quedar para vernos. Le digo que me llame y me llama... Era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo cancelé la cita", afirmó, para desconcierto de todos y escándalo en Twitter, donde la empezaron a acusar de xenófoba.

"Pero hay chicos muy buenos mozos en Paraguay. Las paraguayas son lindísimas...", trató Iván de Pineda de suavizar las cosas. No lo logró, porque Charlotte fue por más: "Me la re baja ese acento. No me gusta", declaró.

La declaración de Charlotte provocó un enorme rechazo en Paraguay, a tal punto que peligra su invitación a participar de los carnavales en Encarnación.