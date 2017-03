Causa Marcelino Moya: rechazaron el recurso de apelación de los querellantes

La Sala Penal N° 1 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, a cargo del vocal Rubén Chaia, rechazó el recurso de apelación formulado por los querellantes de dos víctimas por el cual se pretendía que se relevara a dos médicas del secreto médico respecto del diagnóstico del cura Marcelino Moya, imputado en una causa penal por abusos. En su dictamen el magistrado ratificó lo resuelto por el juez de Garantías y Transición de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, ya que consideró que "el pedido de levantamiento del secreto médico respecto de las profesionales que dispensaron atención al imputado Moya en el hospital San Martín de Paraná no resulta útil ni pertinente a la causa, compartiendo, además, lo sostenido por el Ministerio Público Fiscal".









Chaia expresó en su fallo que "sin consentimiento del sospechado no es posible introducirnos en la relación médico paciente y con ello develar lo que allí ocurre más allá de que, aunque si vía hipótesis ello ocurriera, las profesionales estarán limitadas a decir cuál ha sido su intervención y aquello que han observado ejerciendo el arte de curar, mas no podrían narrar hipotéticas confesiones que pudo haberle hecho el paciente en el reducido ámbito de la atención ya que no cuentan con la necesaria advertencia de que lo allí dicho podría ser usado en su contra o bien, sería confesar sin contar presencia de letrado defensor".









De la misma forma hizo hincapié en la actividad propia de los galenos. "Atentaría contra la práctica misma y pondría en jaque la legitimidad del acto y su fruto: la información que se extraiga de esa manera. Una cosa es informar sobre una determinada práctica, otra muy distinta es contar lo que decía la persona al serle realizada, he aquí una notable diferencia", fundamentó.









***

¿Reformulan la estrategia?













Es el segundo revés judicial en pocas semanas para los representantes de la querella. Esta vez la Cámara no tuvo en cuenta el cambio de estrategia que hicieran los abogados Juan Pablo Cosso y Florencio Montiel para develar el verdadero diagnóstico médico del cura payador. Sucede que los profesionales prefirieron valorar la importancia de la información que podían aportar las médicas tratantes, en vez de poner el eje en el estado de salud del paciente.









Ante el resultado adverso, los abogados definirán en estos días si insisten con un recurso de Casación, o si por el contrario, desisten de esta posibilidad. "Tanto nosotros como las víctimas estamos sumamente defraudados", se limitó a analizar el letrado Juan Pablo Cosso. La investigación, iniciada en 2015, ingresa en una etapa decisiva.