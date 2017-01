Catalina Tenorio y plena vigencia como jugadora

Decir Catalina Tenorio es hablar de padel. La paranaense se encuentra radicada desde hace casi 15 años en España y es jugadora profesional de padel y entrenadora. Fue cuatro veces campeona del mundo con Argentina y 11 años entre las primeras parejas del circuito Español. Es una referente del deporte con 41 años y sigue en plena vigencia en los principales circuitos de España, en donde el padel es potencia y por encima de Argentina en estos momentos.

La entrerriana comenzó jugando al tenis al los 7 años en lo que es el complejo la Manzana en la vieja calle Rivadavia y lo practicó intensamente hasta los 17 años, compitiendo a nivel nacional en Argentina. Luego decidió dejarlo por razones económicas y de estudio

A los pocos meses de dejar el tenis la invitaron a jugar al padel y quedó con ganas de jugar más. Así que comenzó a practicarlo con más regularidad y a competir en campeonatos locales.

Jugó a nivel profesional del 1994 al 1997 y luego lo dejó por la falta de competencia en Argentina dedicándose cien por cien a la mecánica dental, su otra profesión.

Estuvo retirada de las pistas tres años y luego de forma casual de la mano de Carina Bertín y Eugenia Careaga volvió a las canchas y a competir en los torneos que se hacían en la ciudad de Buenos Aires.

La seleccionaron para el combinado nacional para México 2002 y allí contactó con Gabriel Reca que estaba radicado en España y le ofreció trabajo. Y desde ese momento viene compitiendo en el circuito Español. Luego de casi 15 años sigue dando que hablar en el padel tanto con el seleccionado nacional, como por pareja en Estaña.

Catalina Tenorio, charló con Ovación sobre su llegada a la capital entrerriana. "La verdad suelo venir una o dos veces al año a Paraná. Ahora casi terminando mi etapa de viaje por mi ciudad. Muy contenta", aseveró.

En lo que se refiere a su momento en el deporte comentó: "La verdad a nivel deportivo tenía un poco más de expectativas. No pudimos pasar la barrera de cuartos de final y ese es próximo objetivo para este años tratar de estar en las finales nuevamente. A nivel personal estoy en una etapa muy buena en mi carrera; recogiendo un poco lo que he cosechado en 20 años de carrera como jugadora".

"Hace 14 años que vivo en España. Yo comencé a jugar al padel en 1994; siendo jugadora un poco amateur mientras estudiaba mecánica dental y en 1997 dejé el deporte para trabajar hasta el 2000 de mecánica dental en Paraná. Luego volví de a poco y en 2002 me convocaron para la Selección Argentina de Padel y en 2003 me ofrecieron trabajar y jugar en España; nos fuimos con mi marido y hasta el momento solo hemos vuelto de visita".

En cuanto a nivel del juego en España; Tenorio dijo: "Allá hay un Circuito que son 10 o 11 pruebas (fechas) al año. Lo que es el World Padel Tour, que es el circuito profesional de padel privado. También los jugadores profesionales tenemos otra competencia, que es el Interclubes que se juega una vez al año. Y yo como tengo la ciudadanía española puedo jugar la Copa España. Por eso hay muchas competencias y sobre todo con dinero. En Argentina no sé cómo está el circuito, tiene algunas buenas rachas".

"En los 90 el padel tuvo una moda y algunas quedaron jugando. Pero ahora por suerte en Argentina lo practica gente nueva. Porque es un deporte precioso y muy agradecido. La gente lo practica y se engancha porque es muy social y eso pasa en Argentina también", aseguró la paranaense, que sigue entrenando desde los 90.

En un repaso general de su estadía en España, Tenorio aseveró: "Desde que estoy en el circuito español he jugado con las siguientes jugadoras temporadas enteras. Les enumero todas juntas para hacerlo más corto: Mariana Pérez , Valeria Pavón, Carolina Navarro, Nela Britos e Iciar Montes y algunos torneos eventuales por distintos motivos con María José llorca, donde he tenido un promedio de ser la pareja 3 o 4 en casi todas las temporadas salvo la que jugué con Carolina que llegamos a ser números 1. Como profesora desde que llegue he trabajado solo en el Real club de tenis Aravaca y luego me pasaron ellos al Santana Center en Boadilla del Monte, donde he dirigido la escuela hasta 2009, donde luego he dejado para poder dedicarme a mi maternidad al igual que la temporada 2010 que no he jugado por ese motivo".

"En noviembre de 2010 fui mamá de Valentina. Soy la única mamá que es jugadora profesional de padel, cosa de la cual estoy orgullosa y agradecida al padel", manifestó la paranaense.

Catalina Tenorio estará hasta hoy en su ciudad natal pasando las Fiestas. Luego retornará a España para seguir entrenando y la palabra retiro se encuentra al parecer lejos de su mente. Con 41 años sueña con más dentro del padel profesional.