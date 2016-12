Caso Navarro: el defensor de Diamante no advirtió maltrato

El defensor de Menores de Diamante, Luis Sebastián Lescano, fue el primero en entrevistarse con el chico de 11 de años que estuvo encerrado varias horas en una camioneta en el centro de Paraná. En los Tribunales de Paraná escuchó el relato del niño previo a que fuera revisado por un médico forense y cuando todavía permanecía conmocionado por lo que había sucedido desde que la persona que estaba a su cargo, el abogado Martín Navarro, lo dejó en el vehículo para dirigirse a realizar trámites laborales en la zona del centro cívico. Lo escuchado por el abogado en ese breve encuentro fue determinante para que solicitara la suspensión provisoria de la guarda preadoptiva al Juzgado de Familia y Penal de Niños Adolescentes, a cargo de la jueza Ana Cristina Quinteros Fagetti. "Lo que escucho es contundente", admitió Lescano en declaraciones a UNO.

Aquella tarde del viernes 2 de diciembre, el defensor de Diamante llegó hasta Paraná por orden del Ministerio Público de la Defensa, que dirige Maximiliano Benítez. No solo propuso que se suspenda la guarda de adopción que en 2014 había otorgado la jueza María Eleonora Murga, sino que radicó una denuncia por Lesiones y amenazas que en primera instancia recayó en manos de la fiscal Paola Farinó. No es la primera vez que Lescano y el nene están cara a cara: por lo menos, desde hace dos años, mantienen entrevistas frecuentes en el marco del proceso judicial que ahora está en el ojo de la tormenta. Sucede que en ese período la jueza Murga, en la actualidad titular del Juzgado de Familia Nº 3 de Paraná, otorgó la guarda con fines adoptivos que desde octubre de 2013 tramitaba el abogado Martín Navarro junto a su esposa Viviana Almada.

Ante la consulta de si se había advertido alguna situación de violencia durante su actuación como Defensor, Lescano respondió: "No. Después de que la doctora Murga otorgó la guarda, lo escuché al nene durante un año y medio, y no surgían indicadores. El expediente venía bien, dentro de los parámetros normales. De las entrevistas que tuve con el nene en Diamante no surgía nada". Según reconoció el letrado, mientras se sustanciaba el proceso de guarda, no solo se evaluaba a los hermanos de 7 y 11 años, sino también a sus guardadores. Y aquí surgió un dato para nada menor: los hermanos recibían tratamiento psicológico, pero habría sido suspendido a pedido del matrimonio Navarro/Almada por razones que se desconocen. Ante esta irregularidad, desde el Juzgado de Diamante se reclamó la renovación de la asistencia profesional.