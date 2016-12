Casación tiene 20 días para decidir si reabre la investigación de Nisman

La Cámara Federal de Casación Penal quedó en condiciones de decidir si abre o no la investigación de la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios y dirigentes políticos a los que acusó de querer encubrir a los iraníes imputados por el atentado a la AMIA.