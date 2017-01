Carrió tiene su propio proyecto sobre el Régimen Penal Juvenil

Luego de que el Gobierno abriera el debate de la baja de edad de imputabilidad, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió se mostró dispuesta a debatir el tema y propuso tratar su proyecto para crear un Régimen Penal Juvenil que comprenda a los jóvenes de entre 14 y 18 años y que fija sanciones como el servicio comunitario y la privación de libertad domiciliaria.



"El Régimen Penal Juvenil es la propuesta de la Coalición Cívica desde hace más de diez años", recordó la legisladora, que destacó que la iniciativa "está enmarcada en la Declaración de los Derechos del Niño".



Al respecto, señaló que "no tener una ley de este tipo es hacer de los adolescentes mano de obra de las organizaciones criminales".



Carrió propone como sanciones una serie de medidas tales como la prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida, privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre y privación de libertad domiciliaria.



Asimismo dispone la privación de libertad en centros especializados para personas menores de 18 años pero "sólo como una medida de último recurso" en casos de homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, robo con arma que sea apta para el disparo, robo cometido con violencia física hacia las personas y secuestros extorsivos.



En efecto, hace tiempo que Carrió habla del tema. Ya en 2011, como permite verificarlo el archivo de parlamentario.com, no sólo se reivindicaba partidaria de establecer un régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad, sino que destacaba que ella junto a la exdiputada Laura Mussa fueron las primeras autoras, en el año 99, del proyecto de responsabilidad penal adolescente a los 14 años.



"Y si este año no salió fue por responsabilidad propia del grupo kirchnerista que se negaba a establecer un régimen penal alternativo y ponía 16 años", remarcó la diputada de la Coalición Cívica, que de todos modos aclaraba que no cree en la prisión para los menores, salvo para delitos muy graves, como homicidio. "Pero creo en un régimen penal alternativo, creo que todos somos responsables, que hay que ir a juicio, que tiene que tener abogado defensor, que son ciudadanos -dijo-. Aparte es importante para que ellos digan quién los manda. Porque con este tema de la protección de los menores, los chicos terminan no declarando para quién roban el auto o venden la droga".



Carrió estimaba entonces que en el marco de un juicio, a través de "esos chicos que a veces por 20 pesos o un puñado de droga roban un auto, vamos a poder llegar a los desarmaderos, es muy importante". Y disparó su denuncia: "Siempre se opusieron los diputados del PJ de la provincia de Buenos Aires, porque en nombre de la protección mantenían la mano de obra barata para las fuerzas delictivas".