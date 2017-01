Carlotto pide que sean fijos los feriados del 24 de marzo y del 2 de abril

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó como "una provocación, un insulto y un agravio" la decisión del gobierno de trasladar al lunes anterior los feriados del 24 de marzo, Día de la Memoria, y del 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.





"Esto es una provocación al dolor, a la lucha de los familiares de los desaparecidos, y a los soldados que dieron la vida por este país.





Esta democracia que hoy vivimos costó mucha sangre, y no fue la sangre de ellos (autoridades nacionales), por eso es un insulto y un agravio", destacó Carlotto en Radio Del Plata.





En este sentido, advirtió que este miércoles distintos organismos de derechos humanos se reunirán para analizar "cuál será la respuesta a esta provocación".





"Estamos hartos de que nos provoquen y nos traten de exasperar, pero no lo van a conseguir, porque nuestra lucha será en paz, como siempre, pero implacable", aseveró la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.





"Nosotros desde el año pasado teníamos esta información -en relación a los cambios en el calendario de feriados- pero nos habían dado la seguridad de que no se iban a tocar estas fechas. Ahora, amanecemos con un decreto donde las cambian a 'gusto y piacere'. Se manejan así: te reciben, te dicen todo que sí, y después nada. O no hacen lo que les pedís, o hacen todo lo contrario", opinó la titular de Abuelas.





En este marco, interpretó que se trata de "una estrategia, la de disfrazar una intención", sostuvo que "desearía un día aplaudirlos, porque significaría que hicieron algo para el bien de todos".





En particular sobre el Día de la Memoria, Carlotto dijo que "no es una fecha cualquiera, porque marcó la vida de 30 mil personas, la de 500 bebés (sustraídos por la dictadura), los robos de bienes, y un país totalmente aniquilado".





En tanto, sobre el Día del Veterano, sumó: "Son esas muertes injustas, tan lejos de nuestra patria, las muertes de los que pelearon y de los que siguen peleando hoy para sobrevivir en democracia y en posguerra. Son esos hermanos que todavía hoy se suicidan porque no resisten lo que les ha dejado la guerra. Pero esas cosas no se piensan, no se razonan", lamentó.





En este punto, se preguntó "¿por qué no se les ablandará un poquito el corazón?".

, lo que incluyó la eliminación de los denominados feriados "puente" y la transformación del mecanismo para el traslado de los feriados "movibles".





Según el nuevo cronograma, seguirán siendo inamovibles los siguientes feriados: 1 de enero, lunes y martes de Carnaval, Viernes Santo, 1 de mayo, 25 de mayo, 9 de julio, 8 de diciembre y 25 de diciembre.





En tanto, serán movibles los días 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.