Carlos Tevez tiró frases a los periodistas para sacarle presión a sus compañeros

Carlos Tévez asumió la responsabilidad antes del clásico contra River en el monumental y en conferencia de prensa, llenó de frases a los periodistas que, por algunos días hablará solo del delantero y se olvidarán de los demás jugadores Xeneizes.





Tévez les sacó presión a sus compañeros que, por algunas horas, estarán lejos de los flashes y descansarán la cabeza.





En el entrenamiento de hoy a la mañana, el jugador que ganó todo a nivel club en Argentina, Brasil, Inglaterra e Italia; hizo un trabajo diferenciado y esa era la principal noticia del día en torno a Carlitos hasta que se sentó en la sala de atención a la prensa.





"Tengo muchos quilombos en la cabeza para decidir si me voy o no", contó con sus habituales modos a tres días de entrar al Monumental con la camiseta de Boca a jugar el superclásico.





El tema fue el dominante: saber si va a aceptar la oferta que le llegó desde el fútbol de China para sumarse en 2017 a esa liga. Tevez dio un par de rodeos, intentó eludir el tema pero después entró de lleno: "No es el momento de tomar esa decisión. tenemos el clásico primero, después mi casamiento, necesito descansar para tomar una decisión. A esta altura del año tengo la cabeza quemada. Y además, no es solo quedarme o irme: también pienso en el retiro", agregó un tercer elemento.





Embed EN DIRECTO en #Periscope: [AHORA] Habla Carlitos Tevez en conferencia de prensa.









"Y se trata de algo personal, no hay nada que Boca pueda hacer para influir, no tiene que ver con eso. Acá todo el mundo me ha tratado muy bien siempre. Ni la posición en el torneo ni el resultado del domingo van a influir en mi decisión".





Antes, y pensando específicamente en River, se había permitido una confesión: "Siempre me cuesta jugar bien el clásico porque lo juego como hincha, es en el único partido que me pasa. quiero que me vaya bien".





Por ese motivo, al tiempo de dejar un mensaje, el emblema de este Boca enfatizó: "Les diría a mis compañeros que disfruten el clásico, yo todavía no pude. Ojalá que el domingo siga todo en la normalidad y que el árbitro esté a la altura y se haga un clásico lindo de ver, sin problemas".





"Este equipo mejoró muchísimo en los últimos dos partidos. Volvimos a tener un poco de alma. Gago nos ha hecho muy bien, nos da mucho fútbol. Cuando Boca no juega bien, siempre es uno el apuntado. Se tiene que entender que soy un ser humano", analizó sobre la actualidad del equipo xeneize.





En el momento de analizar su vuelta al país y al club, Tevez sostuvo: "Cuando uno se pone la camiseta de Boca, ya está motivado. Por eso volví al club. Si veo que no le hago bien al club daré un paso al costado. Este regreso no fue como lo esperaba, me choqué con la realidad del fútbol argentino. Cuando me fui había un fútbol más civilizado. Vivimos en una sociedad donde el fútbol está por encima de todo. Si perdés, no podes salir a la calle".





Y en este sentido hizo un mea culpa sobre su festejo en el estadio Monumental en aquel partido por Copa Libertadores de 2004: "Luego de la gallinita pedí disculpas, fue un error. No lo volvería a hacer. Cuando terminó el partido, pedí perdón porque somos rivales no enemigos. Uno no sería nada sin el otro y hay que respetar".





Sin embargo, le dejó sobre el final de la conferencia un mensaje irónico al tradicional rival de toda la vida: "Ahora la Copa Argentina es la Champions, nosotros ya la ganamos el año pasado. No comparto que la final sea más importante que el clásico pero ojalá River la pueda ganar".