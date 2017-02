Carlos Chiara Díaz dice estar enfermo y pide suspender el juicio político

La defensa del suspendido vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, solicitó el jueves la suspensión del proceso, argumentando que el juez acusado de graves inconductas se encuentra enfermo y que eso afecta su posibilidad de defensa.

En el escrito presentado por el abogado Guillermo Brunner se indicó que el acusado “se encuentra imposibilitado de interrogar y eventualmente contradecir a los testigos de cargo, especialmente a los empleados de la Universidad de Belgrano, institución que afirmó haber pagado viáticos al doctor Chiara Díaz cuando este hecho fue negado enfáticamente por el acusado”. Y agregó que “la imposibilidad del acusado de intervenir en el proceso por causa de enfermedad impide al suscrito como asesor técnico mantener una comunicación y asesoramiento permanente sobre cuestiones que van desarrollando en el proceso –técnico y o fáctico- lo cual se traduce en una afectación del derecho de defensa. No se trata pues de una ausencia voluntaria, sino de un hecho objetivo (enfermedad) que impide la presencia del acusado en la etapa esencial del juicio, y con ello, se le priva de ejercer su defensa material”.

Por su parte, el jefe del bloque de senadores justicialistas, Ángel Giano, entendió que no hay motivos para acceder al pedido de suspensión. “Él designó un abogado defensor que ha hecho todos los trámites, todas las peticiones, ha llevado adelante todos los actos procesales para los cuales el procesado lo ha facultado debidamente”, señaló ante la consulta periodística. Y aseguró que Chiara Díaz “ha sido y será oído porque puede expresarse a través de su asesor legal”

El lunes, martes y miércoles se desarrollarán audiencias en las que se presentarán las pruebas de la acusación (compuesta por diputados de diferentes bloques) y de la defensa; en tanto que el jueves y viernes se desarrollarán los correspondientes alegatos.

***

El quórum

El otro tema que siguió generando polémica es la posibilidad de que el bloque de Cambiemos impida la formación del quórum para sesionar, ya que en este caso se requiere de una mayoría especial. Ayer varios de los integrantes del bloque viajaron a Villa del Rosario con la intención de discutir el tema con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el mandamás de Cambiemos en la provincia.

Se necesita la presencia de todos los senadores justicialistas y de al menos dos de Cambiemos para habilitar la sesión en la que luego al oficialismo le bastan los votos propios para aprobar una eventual destitución.

El presidente de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos se refirió a la participación de los senadores en la sesión en la que se decidirá la suerte de Chiara Díaz. “Es una responsabilidad indelegable de los senadores. “Creo que la Constitución es muy clara”, indicó Pedro Galimberti.

“A mí, cuando me votaron de intendente, estaba implícito que me tenía que hacer cargo de los problemas de cloacas. Son las mochilas que tiene la política”, advirtió. “Siempre hay un reclamo, aun cuando las cosas han mejorado. Es un ejercicio muy saludable, cuando uno logra salir y charlar con la gente”, agregó el actual intendente de Chajarí.

“Uno tiene que tomar la mochila de la responsabilidad en cada caso, de cada uno, en el cargo que ocupa”, finalizó.

***

“Carga pública”

El abogado constitucionalista Domingo Rondina, asesor del justicialismo en el juicio, explicó: “Los senadores tuvieron que hacer un juramento especial para desempeñarse como jueces en el proceso de juicio político de Chiara Díaz. No es una actividad legislativa sino judicial, por eso estarán todos”.





Al hablar de la posibilidad de que el bloque de Cambiemos impida alcanzar el quórum, señaló: “No es posible ausentarse, se trata de una carga pública. Desde el momento en que los senadores juraron como jueces de esta corte -porque podrían no haber jurado, no aceptar la designación- pero desde que juraron no pueden no asistir a la audiencia o no dar quórum. Ahora no es una cuestión de función legislativa, que voy si quiero a la sesión y si no quiero no voy, porque estamos ante una carga pública de cumplir una función jurisdiccional, así que de ningún modo pueden ausentarse”, reiteró.





“Están ante una carga pública y no pueden no asistir, ya que se trata de cumplir la función pública de juzgar a un ciudadano que tiene derecho a que si es inocente se lo exculpe y si es culpable, se lo sancione”, agregó.