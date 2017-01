Candelaria Tinelli subió una selfie hot a Instagram

"No me dolió, por ahí un poco en el medio del cuellito, donde está la nuez (de Adán) para los hombres. No me durmieron, no me anestesiaron, ¡ni a palos! El tatuaje se tolera, así que hay que bancárselo", aseguró sobre este último diseño, en una entrevista con el ciclo Todos arriba, que conduce Nico Magaldi por FM 105.5.









Luego, agregó: "Me lo hicieron con puntos para que quede más suave, porque está el cuello; de hecho ahora está más gris, no está tan negro como en esa foto que impactó a todo el mundo. La técnica, el blackout, es con negro pintado, tipo todo pintado-pintado de negro, que queda espectacular. Se usa mucho afuera, acá no hay nadie que se lo haga".