Campaña de voluntarios docentes, una idea que encendió la polémica

Una verdadera controversia generó entre docentes de todo el país la campaña virtual que convoca a "voluntarios" para dictar clases durante el paro del 6 y 7 de marzo que confirmó la semana pasada en un Congreso la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( Ctera ), junto a las principales gremios de educadores del sector. Así, al conflicto educativo se le sumó un ingrediente externo: "Señora María Eugenia Vidal, no soy maestro pero ejercí 25 años la docencia universitaria, seré voluntario no rentado para empezar las clases en fecha", decía el tuit escrito por el usuario Mariano Bronenberg que se replicó por cientos en la red social, tanto a favor y en contra de la propuesta.

Le hablaba a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un distrito donde la relación entre el gobierno y los sindicatos parece haberse enfriado luego de la oferta de aumento salarial del 18% a ajustarse según la inflación, en cuatro cuotas. La polémica iniciativa también concitó el debate en otras redes sociales, tal como sucedió en Facebook, pero dejó en evidencia el trasfondo político de un tema tan sensible como la calidad educativa. Ya no se habla de la remuneración que debería tener un maestro y el eje de la discusión se plantea entre posiciones antagónicas sobre el futuro de la educación pública. Para tener una mirada provincial sobre el tema, UNO consultó a dirigentes políticos, gremiales, en vísperas de una semana crucial donde los sindicatos definirán la modalidad de las medidas de fuerza.

El concejal paranaense del PRO y viceintendente 1° del cuerpo, Emanuel Gainza, interpretó que la campaña tiene un carácter "espontáneo" y la atribuyó a "un movimiento que surgió en forma espontánea y que tiene buenas intenciones". Para el referente del macrismo en la provincia "se debe valorar el rol de los docentes, en su tarea de formación y construcción de futuro. Es innegable que se deben mejorar de a poco las condiciones laborales y edilicias de los docentes. Es algo que la dirigencia política tiene que entender".

El edil oficialista consideró que mediante esta mecanismo se trata de "reconocer los problemas que tienen los docentes, pero no podemos hacer que el costo lo paguen los chicos. Viendo al dirigente (Roberto) Baradel, uno interpreta que el conflicto está más politizado". Gainza puso como ejemplo expresiones políticas similares que se gestaron en España: "La ciudadanía trata de decirle a los sindicatos que no se puede permitir que los chicos salgan perjudicados".

***

"Me parece muy controversial"

Silvia Marcela Mangeón tiene una dilatada trayectoria en el ámbito educativo, con experiencia en el campo de la docencia en el nivel Medio y Superior. Como funcionaria del gobierno provincial se desempeñó como directora de Educación Secundaria y actualmente es vocal por el Consejo General de Educación ( CGE ). Consultada por el revuelo que desató esta idea en el campo educativo, la magister en Educación de la UNER respondió: "Me parece muy controversial que nosotros estemos pensando que una persona cualquiera, sin desmerecer lo que hace, se siente como para enfrentar el desarrollo pedagógico. Me parece que es terrible. Pero acá hay una connotación mucho más fuerte: ¿Qué ciudadano estamos poniendo enfrente de qué ciudadano? ¿Cuál es la postura de cualquier poder? Porque no se sabe en realidad de qué índole viene esta posición. Si es un poder político, si es un poder gremial, si es un poder de los medios o de los espacios cibernéticos. Al mismo tiempo, se desvalorizan las profesiones de cada uno, para las cuales cada uno se preparó y ha hecho opciones de vida por esas profesiones".