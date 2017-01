En la memoria de muchos todavía está latente el proceso de enjuiciamiento que no pudo ser contra el exgobernador de Entre Ríos, el radical Sergio Montiel. Fue el primer antecedente de nuestra joven democracia en el que uno de los titulares de los tres poderes del Estado era sometido a un proceso de juicio político, tal como lo consagra la Constitución provincial. A la distancia se observa aquel escenario de conflicto entre el PJ y el radicalismo, pero que poco tiene de coincidencia con las acusaciones que enfrentan la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak, y el vocal del alto cuerpo Carlos Chiara Díaz. Justamente mañana será un día decisivo en el futuro de la máxima autoridad del Poder Judicial, dado que la Comisión de Juicio Político emitirá dictamen a favor o en contra del pedido de juicio político que impulsaron un grupo de abogados y de dirigentes políticos. Se sostiene que el peronismo hará caer la acusación, mientras que Cambiemos apuesta con fuerza para que prospere el expediente y sea el Senado el que tenga la última palabra. En ambos búnkers trabajan a contrarreloj para elaborar el mejor dictamen, en uno de los veranos más calientes en la Legislatura entrerriana.









La diputada de Cambiemos e integrante de la comisión acusadora, María Alejandra Viola, afirmó a UNO que las pruebas analizadas terminaron por convencer al bloque de presentar un dictamen acusatorio. "Nos asombra que en cantidad de pruebas haya sido más alevosa la conducta del uso de viáticos para fines que no están claros porque no son para los cuales fueron pedidos", advirtió. En el proceso de comparación y análisis del material recibido, la legisladora aseguró que se pudo acreditar que Mizawak "los mismos días que tiene autorizados viáticos para estar en la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo una función del STJ, tiene salidas al extranjero: a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Paraguay, el mismo día que tiene viáticos para asistir a otras jornadas en ciudades del interior del país. Es un patrón de conducta que vimos. Lo ha hecho no solo siendo presidenta el STJ, sino en años anteriores, cuando era vocal".









Uno de los puntos más graves de la acusación es el que alude a firmas detectadas en sentencias -que se atribuyen a Mizawak- cuando la jueza no estaba en el país, según indicó Viola. "Estando en España se encuentran firmas de ella en resoluciones, en Paraná, con fechas acreditadas. Entramos a cruzar los datos de salida y entrada al país. La información de Migraciones nos ha servido para compararla. Desconocemos la mecánica, no creemos que ella haya dejado firmas en blanco. Tendrá que dar explicaciones", enfatizó.









La oposición exigió hace varios días la presencia de Claudia Mizawak en la reunión de Comisión, pero tal petición no podrá ser concretada. En otro orden, Viola cuestionó que mucha de la prueba haya sido respondida en forma insuficiente. Al respecto expresó: "El doctor (Bernardo) Salduna no contestaba los oficios en todos los puntos que les eran requerido. Con el tema de viáticos le pedíamos qué viáticos pidió Mizawak, y si los rindió que acompañe el legajo con los comprobantes. Esos legajos jamás llegaron".









Consultada por la supuesta participación de la magistrada en sociedades comerciales con el exgobernador Sergio Urribarri respondió: "Se detectó que no es ella en forma directa, sino que sus familiares integran sociedades comerciales con empresarios que han sido beneficiados con obra pública en la provincia. De eso no se recibió información al respecto, pero sí de empresarios ligados a la obra pública".













***

Sale el dictamen final y después habrá sesión













Mañana desde las 12 se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poder y Reglamento, con el objetivo de abordar el voluminoso expediente de la denuncia de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak. En principio la reunión estaba prevista para hoy, pero se decidió postergarla a raíz de un pedido de Cambiemos, teniendo en cuenta que el bloque necesitaba tener un margen de tiempo para seguir desglosando las últimas pruebas que se fueron recibiendo.



Posteriormente, a las 19, se llevará a cabo la sesión en el recinto de la Cámara de Diputados.



Cambiemos está en minoría en la Comisión de Juicio Político que preside el mariagrandense Diego Lara. El dictamen que pase a votación en la sesión de Diputados deberá tener mayoría simple, y en la medición de fuerzas es el Frente Para la Victoria el que sacaría una luz de ventaja.



La denuncia contra Mizawak se basa en las expresiones de Chiara Díaz cuando expuso en su defensa ante la Comisión y atribuyó conductas irregulares a la titular del cuerpo. Los denunciantes indicaron como causales el supuesto uso abusivo de los viajes en comisión de servicio y el descontrol en el manejo de viáticos. También la supuesta integración de una sociedad comercial con Urribarri y la supuesta manipulación del orden de votación en la causa iniciada por el exsenador radical Juan Carlos Arralde y la responsabilidad que le cabe en el caso del robo de armas de Tribunales.