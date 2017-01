Cacho Castaña sobre Chano: "No puede cantar ni el arroz con leche"

"Lo acabo de ver en un reportaje. Está bueno que lo muestren, pero no pudo hilvanar una sola frase. Está bueno que lo muestren para ver cómo quedan con la falopa", dijo en radio El Mundo.

"Quiso cantar con el piano y no puede cantar ni el 'arroz con leche'. Es una lástima, la droga te mata, te arruina. Es una cagada", detalló Cacho.

"Es un pibe que está solo, totalmente. Se fue a Punta del Este y los que lo rodeaban le llevaban falopa. No hay nadie que lo contenga. Está mal... En un punto, ya sabemos lo que es el rating, es una máquina de picar carne, en un punto les gusta a los productores", agregó.

"No creo que ni fresco pueda grabar un disco este chico, tiene una banana en la oreja, perdoname. Quiso cantar hoy y no pegó una nota. ¿De dónde lo sacaron? Este pibe era cantante de un grupo, metieron un éxito del carajo y el pibe se encontró en un escenario con 50 mil personas. No tiene una carrera musical o una carrera artística", dijo.