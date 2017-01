Buscan revancha después de cumplir una sanción

Sportivo Urquiza, flamante campeón del Torneo Oficial de Primera A 2016 organizado por la Liga Paranaense de Fútbol , ganó el derecho y se apresta a intervenir de la edición 2017 del Federal C, diagramado por el Consejo Federal y que se pondrá en marcha el fin de semana. Con el fin de conocer detalles de la preparación y las expectativas del populoso equipo de La Floresta Ovación convocó a dos experimentados componentes del plantel como Daniel Blanco y Fabricio Sibulosqui. Ambos defensores sufrieron la aplicación de la ley de violencia del deporte luego de verse implicados en incidentes después de la semifinal del Apertura con Atlético Neuquén.





"Sabemos que nos equivocamos, pero fuimos víctimas de una sanción excesiva. Sin justificativos nos metían en la comisaría cada vez que jugaba Sportivo. Debe ser un caso único en el mundo", coincidieron.





El 15 de agosto de 2016, Atlético Neuquén superaba a la V Azulada por 1 a 0 y le frustraba la chance de llegar a la finalísima. Concluida la contienda hubo invasión de cancha y gresca generalizada de la cual los futbolistas entrevistados fueron duramente penados: "Nos sanciona la Liga Paranaense aun cuando el árbitro Gustavo Vilotta nunca nos mencionó en el informe y además nos aplican la ley de violencia en el deporte por golpes a Maxi Banegas que en realidad existieron, pero la sanción que nos aplican debe ser única en el país y en el mundo. Cuando se iniciaron los incidentes con los hinchas intentamos colaborar para que no pasara lo que sucedió", manifestó Blanco.





"Se excedieron en encerrarnos en la comisaría durante cuatro partidos que jugó Sportivo Urquiza, una cosa de locos. Nos encerraban en la de Paraná 16 o en la comisaría quinta, según si Sportivo era local o visitante, algo increíble. Pasamos momentos muy malos, que no le deseamos a nadie", prosiguió.





Por su parte, Sibulosqui, añadió: "No se justifica nuestra reacción de ninguna manera, pero lo que nunca se dijo o se supo es que Maxi Banegas nos provocó durante el partido tratándonos de negros del volcadero, Mosquero y otras cosas. Tal vez no sabe que hay mucha gente que vive de la basura del volcadero. Nos discriminó. La tremenda sanción que nos aplicaron de encerrarnos en la comisaría se basó en declaración de testigos que no estaban, en videos y manifestaciones de los medios. No era para tanto. Cuando jugamos Sportivo y Neuquén, Banega no fue a jugar porque sabe que se equivocó".





Entre Banegas, Blanco y Sibulosqui existe una denuncia penal que sigue su curso.





PARA DEL DEBUT. Sportivo Urquiza debutará el domingo en el Federal, visitando a Atlético Valle María: "Estamos convencidos de poder hacer una buena campaña, en el plantel hay una mezcla de experiencia y juventud. Sabemos que es un torneo muy difícil y complicado. Sportivo es un equipo totalmente amateur que va a participar por el esfuerzo y sacrificio de jugadores y cuerpo técnico. No tenemos apoyo de nadie. Estamos solos. Hace dos meses que venimos entrenando ", aseveró el Colorado.

"La expectativa es superar los cuartos de final que es hasta donde llegamos en la última participación. Seguramente estaremos en desventaja con respecto al potencial económico de otros equipos pero esperamos poder suplirlo con el amor propio de un grupo conformado por casi todos jugadores del club y también por el apoyo de la gente que nos va a acompañar", acotó Sibu.