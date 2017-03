Bullrich dijo que pocas horas trabajadas "impide que tengan salario más alto"

Fuente: Cronista

El ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, advirtió hoy que ante el conflicto salarial con la docencia "cuando uno parte de una base muy pequeña cualquier porcentaje va a ser poca plata".Asimismo, lamentó que "la mayoría de las escuelas trabaja solo cuatro horas, eso impide que los docentes no tengan un salario alto" y cuestionó el ausentismo al sostener que "hay abuso por parte de los docentes"."Son años y años que no se resuelve el problema de fondo", añadió el funcionario en diálogo con radio Mitre y estimó que el servicio de educación, tras los paros docentes y por el Día de la Mujer, "se va a comenzar a normalizar el jueves".Además, el ministro de Educación ratificó el "compromiso del gobierno del presidente Mauricio Macri con el salario docente". Además negó que en lo particular no haya dado respuestas a los reclamos al sostener que "es absolutamente falso que nos borramos. Yo doy mi teléfono a quien lo necesite", puntualizó tras publicitar su número."Ratificamos el compromiso del gobierno del presidente Mauricio Macri con el salario docente. Cuando llegamos el mínimo no imponible era de 5600 pesos y hoy es de 9672 pesos. Hemos automatizado un 20 por ciento por arriba el salario", afirmó el ministro a Radio Mitre.Agregó que "soy optimista. El miércoles es la marcha de la mujer con lo cual puede ser un regreso parcial, pero el jueves se va a empezar a normalizar" la situación en las escuelas.También dijo que pese a no haber una convocatoria a una paritaria nacional, "el resto de los temas de paritaria nacional lo vamos a seguir trabajando y los voy a seguir convocando a los gremios" tras ejemplificar con que "en diciembre (pasado) entregamos un plan de largo plazo educativo".El funcionario aclaró que, no obstante, "el gobierno nacional aporta fondos para el pago docente" y puntualizó que "cuando asumió Macri el fondo (destinado a tal fin) era de alrededor de 8.000 millones de pesos y ahora es de más de 22 mil millones".