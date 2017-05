Bordet y Halle ratificaron la necesidad de unir al peronismo de cara a las legislativas

El gobernador Gustavo Bordet y José Carlos Halle coincidieron hoy en la necesidad de "unir al peronismo" de cara a las legislativas de octubre y de que "es el tiempo para reconstruir, sostener nuestra identidad y desde ahí prepararnos para ser la mejor alternativa este año".





Luego de un encuentro en el que el mandatario y el exintendente de Paraná compartieron diagnósticos y definiciones políticas, Halle dejó en claro que "lo importante es la unidad del peronismo, y la necesidad de ratificar la conducción política e institucional del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet y a esto plasmarlo en el triunfo de octubre de este año".





"Para eso todos nuestros esfuerzos están encaminados hacia eso, estuvimos charlando sobre las diferentes realidades locales, provinciales", acotó.





"Los nombres no son lo importante, lo importante es la gestión", aseguró el funcionario de Bordet, al tiempo que aseguró que se está trabajando en la unidad del peronismo. Por supuesto cuenta conmigo, yo no voy a ir en otra lista, podré estar o no en la lista del gobernador, eso no es lo importante".





Finalmente, insistió en que "los nombres no son lo importante, lo importante es la gestión, el gobernador Bordet y el triunfo del peronismo en octubre".