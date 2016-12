Bordet solicitó que se prorrogue la apertura de la licitación para incorporar capitales privados a Sidecreer

La noticia se conoció luego de comprobarse que el Tribunal de Cuentas de la Provincia, no ha emitido opinión o sugerencias sobre el proceso licitatorio, por lo que Bordet solicitará a las autoridades de Sidecreer que prorroguen para el 5 de enero de 2017 la apertura de ofertas de Licitación Pública para incorporar capitales privados al sistema.Por otro lado, extraoficialmente también se conoció el interés manifiesto de numerosas entidades bancarias en participar en dicho proceso, lo que agregaría posibilidades de desarrollo a la tarjeta entrerriana.Cabe recordar que el Gobierno provincial llamó a licitación para seleccionar una entidad que conforme junto a la tarjeta estatal un consorcio de cooperación para desarrollar e incrementar sus operaciones. La apertura de sobres estaba prevista para el 20 de diciembre."Queremos que la tarjeta Sidecreer se transforme en una herramienta de financiación para los empleados del sector público porque nunca funcionó en esos términos", recordó el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona."Acá no hay nada para ocultar, está todo a la vista de quien desee informarse acerca de esta operatoria, no es una privatización encubierta; sino que necesitamos modificar el esquema de negocios de la tarjeta de la provincia porque tenemos un problema estructural. Y queremos darle competitividad", insistió.APFDigital