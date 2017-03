Bordet: "La propuesta salarial no se agota en el 18%"

El gobernador Gustavo Bordet se comprometió "a seguir dialogando" con los gremios docentes. "Vamos a seguir buscando las soluciones en un marco de respeto, como permanentemente lo ha hecho el gobierno provincial", sostuvo el mandatario consultado por trabajadores de prensa de Concepción del Uruguay luego de participar de un encuentro del Comité de Hidrovía del Río Uruguay y dejar inaugurado un nuevo sistema de refrigeración de contenedores en el puerto local.





Además recordó que el 18 por ciento es el piso de la propuesta salarial: "Si la inflación es superior a esa cifra vamos a incrementar los porcentajes".





"Lo dije públicamente: realizar cinco días de paro en Entre Ríos es sumamente excesivo, porque había 400 mil estudiantes entrerrianos que no iban a tener clases, y esto genera una gran inequidad y una gran desigualdad", sostuvo Bordet al ser consultado por los medios uruguayenses.





Por otra parte, el mandatario recordó: "Garantizamos el derecho a huelga que es un derecho constitucional", y que, a la vez, "como Estado tenemos la obligación de garantizar el derecho de trabajar a aquellos que lo quieren hacer. Por esto implementamos, de acuerdo con la legislación, los controles de asistencia necesarios".





Durante la conferencia Bordet recordó que se produce una situación "muy inequitativa" cuando los directivos de las escuelas no informan las inasistencias. "Se producían descuentos, a algunos sí y a otros no, y esto era muy arbitrario. Por eso decidimos establecer un control, que es una herramienta absolutamente legal, para no dar lugar a errores".





Además, el mandatario se mostró optimista: "Vamos a seguir dialogando, todavía no agotamos", dijo y recordó que "la única forma de poder encontrar las soluciones a los conflictos es con el diálogo y el respeto".





"Ponemos un piso que es el 18 por ciento, por eso entendemos que no es una propuesta salarial que se agota ahí, sino que se va revisando permanentemente por inflación. Es una propuesta innovadora que hemos hecho en la provincia y que tiende a proteger el salario real de los trabajadores", remarcó.





Por último, Bordet se refirió a las "variables macroeconómicas que nosotros desde la provincia no podemos manejar", y en ese sentido afirmó que "si nos hacemos cargo en la parte que nos toca". Entonces, "lo que nosotros garantizamos es que el trabajador en Entre Ríos no cobre por debajo de la inflación", dijo.