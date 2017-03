Bordet dijo que se está evaluando mejorar la propuesta salarial

El gobernador, Gustavo Bordet , afirmó ayer que el gobierno hará el máximo esfuerzo para mejorar la oferta salarial a trabajadores de la educación y a estatales, en el marco de las negociaciones con ambos sectores. "Estamos estudiando alternativas para ver de qué forma podemos mejorar la oferta salarial a los docentes y empleados públicos", pero a su vez explicó: "Tenemos una limitante, que es nuestro presupuesto y los recursos, que son muy exiguos, y creo que tenemos que encontrar un punto intermedio que pueda satisfacer a todas las partes".





En declaraciones a la prensa, el mandatario reiteró su "vocación de seguir dialogando y tratando de lograr los consensos, que son muy importantes", y señaló que se está evaluando la contrapropuesta que presentó uno de los sindicatos. "Vamos a seguir en conversaciones durante todo el tiempo que sea necesario, porque es una característica de nuestra gestión: lograr acuerdos y consensos", subrayó.





En particular sobre el conflicto docente, resaltó: "Seguimos dialogando, entendiendo que es necesario que haya clases. Hoy comenzaron las clases, pero ya hay un paro nacional para miércoles y jueves. Nosotros seguimos con mucha preocupación de que haya 400.000 niños entrerrianos que estén sin clases por sucesivos días de paro. Tenemos la vocación de encontrar una solución que pueda ser razonable y coherente para que ambas partes estemos de acuerdo en normalizar y poder cumplir con los objetivos del ciclo lectivo en 2017".









***

Cuidar los recursos













Bordet insistió en que se mantendrá en la política de preservar los recursos del Estado que se destinan al pago de salarios. Atento a esta circunstancia, afirmó: "Estamos estudiando otra oferta, todo depende de los recursos que tengamos; nosotros no podemos ofrecer lo que no podemos pagar. Esto está claro y, en este sentido, ya estamos haciendo un esfuerzo muy grande con los fondos provinciales y vamos a seguir buscando todas las alternativas necesarias para encontrar una solución".





Por último, destacó: "Hay un paro nacional al cual ya adhirieron los gremios provinciales, o sea que miércoles -por mañana- y jueves no va a haber clases. Yo espero que se tienda a normalizar la situación porque no es la forma de encontrar la solución a un conflicto con tantos días sin clases, eso no beneficia absolutamente a nadie y lo que es peor perjudica a 400.000 chicos entrerrianos".













***

Nueva audiencia paritaria













El gobierno volvió a reunirse ayer con los representantes de los gremios estatales en la Secretaría de Trabajo, donde comunicó que trabaja en una propuesta superadora y formalizó mejoras para los trabajadores, pedidas por los gremios.





Oportunamente, el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, enumeró las mejoras propuestas para los trabajadores solicitadas anteriormente por los gremios, que prevé "la regularización de las recategorizaciones, el inicio del debate sobre el régimen de regularización del empleado público previsto para abril, la inclusión de la cláusula gatillo en la propuesta salarial para que los salarios no pierdan ante la inflación y la actualización de los montos de las asignaciones familiares a pagarse con los haberes de marzo".





El encuentro estuvo presidido por el secretario de Trabajo, Oscar Balla, el coordinador general, Armando Ferrari, y el director del área, Silvio Pucheta. En representación de la Provincia asistieron el secretario de Gobierno, Germán Grané, y el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola. Por parte de los gremios, estuvieron presentes el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) Oscar Muntes; el secretario adjunto de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Fabián Monzón, entre otros miembros paritarios.









***

UPCN anunció una movilización









Luego de la audiencia paritaria entre los sindicatos estatales y el Gobierno, UPCN anunció una movilización provincial para el 29 de marzo ante la falta de respuestas a la demanda salarial.





La instancia de negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves. "El gobierno no trajo hoy -por ayer- una propuesta distinta, pero se infiere por los planteos que hizo que cuando se reabra la mesa paritaria habría una posibilidad de un nuevo ofrecimiento que contemple los puntos que plantean los sindicatos", precisó a Apf Fabián Monzón, paritario de UPCN.





En tanto, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, señaló que los trabajadores de la administración pública siguen esperando una propuesta superadora. "Dijeron que el jueves iban a mejorar la propuesta, esperemos que sea así y que no sea una tomada de pelo para los trabajadores y que la propuesta del jueves la podamos analizar", afirmó al término de la reunión.





"El gobierno no habló de números, dijo que iba a ser mejor, esto quiere decir que con la lucha de los trabajadores, empezamos a romper el techo del 18%", indicó el sindicalista al evaluar el resultado de la mesa paritaria.













***

Controles de salud





La Provincia, a través del Ministerio de Salud, recuerda la importancia de controlar la salud de niños y niñas en el inicio de clases para corroborar que se encuentran en condiciones óptimas para afrontar el cursado. A su vez se sugiere a los padres aprovechar estas instancias para despejar dudas o inquietudes junto a los profesionales de la salud. Los chequeos deben ser periódicos: tres veces por año en la etapa preescolar, y como mínimo una vez por año a partir de los 6 años hasta la adolescencia a fin de mantener un seguimiento evolutivo del crecimiento del niño y así poder detectar patologías.













***

Ávila sobre el paro docente









La esposa del gobernador, Mariel Ávila, aportó su mirada sobre el conflicto educativo en Entre Ríos. "Es un tema que se tiene que resolver a nivel nacional", enfatizó en declaraciones formuladas durante el acto de inauguración de la Galería Educativa 2017 en la Sala Antequeda de la ciudad de Paraná.

"Sé que muchas veces los maestros hacen magia", dijo también la mujer que durante varios años se desempeñó como docente en Concordia.

"Soy docente y sé por lo que pasan. Sé que está complicado el tema salarial y creo que hay que apoyar a los docentes porque el trabajo que hacen es muy loable. Se hace magia a veces y yo lo reconozco", expresó Ávila consultada por Canal 9.

La mujer opinó que "los reclamos deben hacerse a través de los canales que correspondan" y concluyó: "Tenemos que ponerle el hombro a la provincia".