Bordet convocó a los que se fueron del PJ y a un frente con otros partidos

También buscó diferenciarse del gobierno nacional, luego de que esta semana dijera que "el kirchnerismo finalizó el 10 de diciembre de 2015" y destacara su buena relación con la administración de Mauricio Macri.

El acto congregó al funcionariado provincial, legisladores provinciales y algunos nacionales e intendentes, además de dirigentes y representes de agrupaciones peronistas. Algunos se ocuparon de comentar en Twitter sus impresiones del discurso de Bordet. El hashtag preferido fue #unidostriunfaremos, como la consigna del acto.

"Hay que reconocer las cosas buenas que ha hecho el peronismo estos últimos años, y por más que quieran no lo van a poder borrar", dijo en un pasaje de su intervención. Pero también destacó: "Vamos a ganar las elecciones defendiendo los intereses del pueblo, no con proclamas falsas ni con demagogia opositora".

“La unidad no se construye solamente desde lo declamativo, sino con hechos efectivos. No alcanza con el voluntarismo. Este es el tiempo para reconstruir sin reproches, sostener nuestra identidad y desde ahí prepararnos para ser la mejor alternativa en 2017. El peronismo es un movimiento frentista”, afirmó.

“Hoy empezamos a recorrer el camino para recuperar la confianza de la mayoría del pueblo y prepararnos para ser una vez más gobierno. Es tiempo de reflexión, de reconstruir, ese es el desafío. Junto a muchos compañeros y compañeras que tienen, al igual que nosotros, la responsabilidad de gobernar municipios y provincias, entendemos que este es el tiempo de reconstruir un Peronismo como la herramienta democrática que siempre fue, para continuar las luchas históricas de nuestro pueblo”, remarcó Bordet.

“A través de un proceso de elecciones internas garantizando condiciones de igualdad para todos pensamos hacer una gran convocatoria y un gran frente político con otras fuerzas afines. El año que viene vamos a disputar las elecciones con nuestras banderas y con nuestros principios”, dejó en claro Bordet, que compartió el escenario con el vicegobernador Adán Bahl, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, la senadora nacional Sigrid Kunath, los diputados nacionales Carolina Gaillard y Lautaro Gervasoni, el ex vicegobernador José Caceres. Acompañaron referentes sindicales de la UOCRA, Dragado y Balizamiento, y la CGT, y agrupaciones juveniles.

“Nuestro gobierno es un gobierno peronista. He militado toda la vida dentro del peronismo. Estuve siempre, en las buenas, en las malas, me tocó ganar algunas veces, otras veces me tocó perder. Hoy vivimos una situación política compleja, porque hacía muchos años que no se daba que en Entre Ríos un gobierno provincial de distinto signo político al gobierno nacional. Y aún más con un gobierno nacional que está en las antípodas de nuestro pensamiento”, dijo Bordet.

“Nosotros, en este marco de gobernabilidad hemos acordado leyes que garantizaban que se puedan cumplir los planes del gobierno nacional y que se garantizaba que podamos cumplir los planes del gobierno provincial. Pero nosotros jamás vamos a apoyar una ley que vaya en desmedro de los trabajadores ni en contra de los intereses de Entre Ríos”, enfatizó.

“Hay cosas que nosotros nunca las vamos a negociar, ni desde el peronismo, ni cuando se quiera avanzar, sobre derechos tanto de los trabajadores como de los sectores populares. Ese es el límite que nosotros vamos a marcar decididamente. Se trata de la identidad política de nuestro gobierno”, expresó.

“Nosotros acordamos gobernabilidad, porque no queremos que nos digan que el peronismo es el hecho maldito de la historia que no deja que gobierne la oposición. Vamos a darle la herramienta al gobierno para que pueda desarrollar sus planes. Después, le corresponderá rendir cuentas de lo que realizó”, señaló el gobernador.

“Nuestro rol será el de constituirnos como un frente político capaz de contener al electorado, de entender el mensaje de que los electores nos dejaron el año pasado, y de darles la mejor propuesta para que los entrerrianos vuelvan a elegirnos”, puntualizó.

El mandatario transmitió un mensaje esperanzador que alcanzó a la militancia: “El peronismo es, desde hace 70 años, el camino elegido por los trabajadores y la mayoría del pueblo argentino para construir una patria más justa, más libre y soberana. Es el peronismo la herramienta para generar las transformaciones sociales, porque siempre entendió las demandas de las mayorías populares y luchó por establecer nuevos derechos”.

“Coincidimos en la necesidad de tener la grandeza para asumir los errores que nos hicieron perder las elecciones nacionales y de sostener con generosidad una amplia convocatoria. Este es el tiempo para reconstruir sin reproches, sostener nuestra identidad y desde ahí prepararnos para ser gobierno una vez más”, puntualizó.

“Este no fue un año fácil, pero estamos aquí junto al peronismo entrerriano”, dijo Bordet. Hubo agradecimiento especial a los legisladores, a aquellos concejales de comunas gobernadas por la oposición y a los presidentes de las juntas de gobierno que “están más presentes que nunca”.

“Vamos a ganar las elecciones demostrando que tenemos propuesta, que defendemos los intereses del pueblo. Hemos dado suficiente muestra de que somos peronistas”, afirmó.

“No son tiempos de proyectos individuales sino de proyectos colectivos. Me toca conducirlo en la provincia y lo voy a hacer con toda la amplitud que sea necesaria. Les pido que pensemos en el conjunto para toda la gente que espera de nosotros una respuesta”, aseveró el mandatario.

Pidió un compromiso militante además de las obligaciones cotidianas. También dijo que las diferencias se resuelven con el diálogo y el encuentro.