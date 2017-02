Blondie lanzó el video de "Fun", el primer adelanto de su esperado álbum "Pollinator"

La legendaria banda Blondie, que se hizo famosa en la movida dark de los 80. confirmó su regreso a la escena musical con un nuevo disco. Y el anuncio llegó junto al primer corte de ese material, "Fun", tema del que estrenó su videoclip.

La banda liderada por Debbie Harry aparece mientras un astronauta atraviesa el espacio, deteniéndose en un extraño desierto. "Siempre es un placer trabajar con Dikayl, un director que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo", dijo Harry, quien coescribió el tema junto a Chris Stein.

"Fun" también contó con la colaboración de Dave Sitek de TV On The Radio, y la producción del premiado John Congleton, quien previamente ha trabajado junto a St. Vincent, Sleater-Kinney y Sigur Ros.

El single es el primer adelanto de "Pollinator", álbum que llega tras "Ghosts Of Download" (2014) y que saldrá a la venta el 5 de mayo. El disco cuenta con la colaboración de otros famosos compositores, como Charli XCX, Sia, Dev Hynes y Johnny Marr. Además, Joan Jett y Laurie Anderson colaboraron para el tema Doom Or Destiny, mientras que The Gregory Brothers lo hizo en el track When I Gave Up On You.