Belforte: "Sabemos lo que nos estamos jugando"

La temporada 2016/17 del fútbol argentino se caracterizó por contar con la etapa de preparación más larga de la historia contemporánea. Todos los equipos retornaron a los entrenamientos en los primeros días del año pensando en asumir sus compromisos oficiales en la última semana de enero. Sin embargo el reinicio del campeonato de la Primera B Nacional se fue postergando día a día.

Ovación. Aunque el Pelado encuentra un incentivo para seguir comprometido en la causa Decana. Todavía resto un trecho para que la bocha vuelva a rodar. Atlético Paraná disputaría su primer partido por los puntos el segundo fin de semana de marzo, aunque no está confirmada la fecha de retorno del certamen. "Se hace difícil mantener la cabeza concentrada", confesó Jonathan Belforte, en diálogo con. Aunque el Pelado encuentra un incentivo para seguir comprometido en la causa Decana.

—¿La motivación gira alrededor de la situación en la que se encuentra el equipo?

— Sabemos lo que nos jugamos y lo que vamos afrontar. Pensando en eso tenemos que motivarnos y sacar esto adelante si o si.

—¿Que cambió desde aquella derrota ante Boca Unidos hasta ahora?

—Cada uno se esta dando cuenta lo que nos vamos a jugar y lo difícil que será el torneo. Se ve reflejado en el día a día de cada uno donde estamos dejando el máximo en cada entrenamiento. Esto debe ser así, pero no solamente en la pretemporada sino también durante el torneo. Vamos a jugar muchas fechas en poco tiempo y el cuerpo del jugador no está adaptado para esto aunque todavía no se sabe como se va a jugar, si se va a jugar entre semana, pero por los tiempos de contratos de los jugadores y el tiempo que queda creo que se va a jugar muchas fechas entre semana.

—¿Juega mucho en la cabeza el desgaste físico que van a realizar?

—Va a jugar mucho el cuidado personal. No solamente entrenando bien, sino saber en los tiempos libres cuando se debe descansar y cuando se puede disfrutar. Tenemos que pensar que este torneo va a ser muy difícil, vamos a jugar mucho entre semana y los cuidados, ya sea descanso, alimentación, va a ser muy importantes.

—Fuiste voz de mando en el semestre pasado. Con la llegada de MIgliore no vas a estar solo.

—Hay que contagiarse. No hace falta mencionar a un nombre propio para que hable. Acá puede hablar cualquiera porqué se respeta a todos por igual. No importa la trayectoria que puede tener o si es un pibe que recién empieza. Necesitamos contagiarnos. Cuando veo correr a mis compañeros me motivo mucho más porque tengo que ayudarlos, correr a la par de ellos o más así todos nos debemos contagiar y con esa actitud y compromiso hacia el compañero vamos a sacar esto adelante.

—La predisposición al trabajo es innegable. ¿Les faltó temperamento?

—Nos falta la cuota de rebeldía individual. La necesitaremos porque va a ser un semestre muy duro y no vamos a tener margen de error.

—De los equipos que pelean por la permanencia son uno de los pocos que están al día. ¿Es una ventaja?

—Manda la pelota. Estamos muy conforme y agradecidos a la dirigencia, pero nosotros tenemos que agradecerles dentro del campo de juego y no solamente con palabras. Los dirigentes están haciendo un esfuerzo enorme cuando hay colegas que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes.









El Gato se moverá en el Mutio

Atlético Paraná realizará hoy una nueva sesión de entrenamientos. Después de varios días la jornada laboral se desarrollará en el estadio Mutio. La intención del DT Darío Ortiz era desarrollar ayer la práctica en barrio San Martín, pero una leve lluvia caído por la madrugada cambió los planes.