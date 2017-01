Barbieri: "Perdimos entre 15 y 18 mil puestos de trabajo en 2016"

La normalización de la CGT en la costa del Paraná era una deuda pendiente para las organizaciones sindicales para contrarrestar la dispersión imperante y lograr mayor cohesión en la representación de los trabajadores. Siguiendo los lineamientos de la conducción nacional, en la capital provincial se trabajó en una lista de unidad a partir de la convocatoria de 36 sindicatos de todas las ramas y extracciones políticas. El personalismo de otras épocas le cedió espacio a la pluralidad encarnada en un triunvirato liderado por los dirigentes Oscar Barbieri (Dragado y Balizamiento), Jorge Ávalos (Sindicato de Camioneros) y Hugo Salazar (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina). Histórico exponente del movimiento obrero en la provincia, Barbieri, hizo una radiografía del impacto de las medidas económicas del Gobierno en el campo laboral y su consecuencia principalmente en "la industria blanca" y en el sector de "la construcción".





"Los interrogantes que nos planteamos tienen que ver con el futuro de los trabajadores de Sidecreer, en esta inyección del sector privado que ya es de público conocimiento. En ese sentido estuvo trabajando el legislador del movimiento obrero y del sindicato de comercio, Daniel Ruberto. El gobernador Gustavo Bordet nos dijo que no iba a haber despidos en Sidecreer y que la planta de personal era estable. No dudamos de su palabra, que nos pareció una persona seria y con respuestas concretas a las distintas inquietudes que le presentamos", reconoció el dirigente en una entrevista con UNO. También señaló que en el horizonte asoma como preocupación la situación laboral de los trabajadores de LT 14. Al respecto explicó: "Por lo que nos explicó el compañero de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (Aatrac) se viene una transformación desde el orden nacional para que sea una planta retransmisora. Con esto se plantea el interrogante en cuanto a la planta de personal y también la pérdida de la federalización de la información. Y cómo se van a difundir también las cuestiones cotidianas que tienen que ver con nosotros como ciudadanos, con las empresas locales y con la realidad política. Cuando se habla de transformación generalmente uno se pone en alerta".













***

El drama de los despidos













—¿Saben en forma estimativa cuántos despidos se produjeron en 2016 Paraná y en la provincia?

—Nosotros hablamos de una pérdida de entre 15.000 y 18.000 puestos de trabajo en la provincia. Y fundamentalmente tienen que ver con la industria y la construcción. Y En Paraná tenemos que andar cerca de 2.500 despidos aproximadamente, entre ellos 1.000 del sector de la construcción.









—¿Que pasó con esas personas que se quedaron fuera del mercado laboral?

—En algunos casos los gremios se han hecho cargo de mediar ante el gobierno para lograr algún programa social, o como nos sucedió recientemente en la reunión con el gobernador, donde la compañera de Sanidad (Mariela Ponce) expuso la situación de los trabajadores de la Clínica España. Algunos de ellos se habían reinsertado laboralmente y otros que estaban a la buena de Dios. En eso notamos una respuesta rápida del gobernador para instruir al ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, para que se hiciera cargo de gestionar una cierta cantidad de planes de 2.000 pesos mensuales para cubrir esas necesidades, al menos por seis meses. No le soluciona el problema, pero es un gesto hacia aquel que nada tiene.









—¿Cómo se defiende el poder adquisitivo de los trabajadores?

—Con autoridades de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia planteamos en forma anticipada el tema de la canasta navideña . Esto es una cuestión histórica que no tiene nada que ver con el gobierno de turno, donde los formadores de precios se aprovechan y en vez de abrir un poco su corazón, y tener algo de argentinidad, aumentan en forma considerable. Cuando manteniendo los precios, mayor cantidad de ciudadanos podríamos llegar a tener ese símbolo de Año Nuevo y de Navidad que significa la sidra y el pan dulce. Los acompañamos en las inspecciones, incluso en la temporada turística, para que no haya abusos. Nosotros estamos en deuda, porque nos cuesta organizarnos. Con el departamento de Estadísticas de la AFIP, a cargo de Darío Marengo, estamos elaborando una plataforma para recabar datos que respondan a la realidad. Esos primeros pasos estamos dando, para tener nuestra propia evaluación, nuestras propias estadísticas, humanizando el seguimiento. Hoy lo echaron, quedó sin trabajo y ¿después qué pasó? Una cuestión que desde la CGT tenemos que hacerlo carne y también de los distintos gobiernos, porque uno considera que si cada uno en su lugar hace las cosas en forma comprometida, lo demás va viniendo de a poco.













***

El costo de la canasta básica









—En relación al costo de la canasta básica familiar, ¿hoy un trabajador puede cubrirla con el nivel de salarios promedio?

—En general trabaja el matrimonio, entonces por ese lado van accediendo. En el calzado y la indumentaria notamos un nivel de restricción o van haciendo durar más su vestimenta. También se va haciendo magia, un poco de malabares, buscando precios y demás se llega a fin de mes. Ha afectado mucho en el poder adquisitivo de los trabajadores el aumento de las tarifas. Esto es una realidad y donde uno ve con preocupación cómo los mismos empresarios que hasta 2015 recibieron cifras enormes de subsidios, no lo invirtieron en la misma proporción. Y hoy se están quejando porque quizás los márgenes no les reditúan lo mismo que antes. Hoy están esperando para decir que en cuatro años recién van a poder invertir. Por ahí te duele cuando te cachetean la inteligencia. Son los mismos empresarios que estuvieron ayer y recibieron suculentos beneficios.

















***

La audiencia con Varisco









—Dicen apostar al diálogo social. Empezaron con Bordet; ¿qué saldo dejó la reunión con Varisco?

—Estuvo políticamente correcto. Le pedimos que haga andar la sociedad de consumo y para eso se necesita tener dinero. Y más en un momento donde el mundo asumió un rol proteccionista, cerrado y donde los países no saben de ideología, sino de sus propios intereses. Hablamos de reactivar el mercado interno y que nos preocupaba que se pretenda avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo. Sobre esto le dijimos que los trabajadores no somos responsables de los desequilibrios que provocaron los distintos gobiernos de turno. Que ellos se tienen que hacer cargo. Le planteamos que no pasaba por un achique del salario, sino que también alguna vez los argentinos tenemos que darnos una discusión seria, responsable, sobre una nueva ley impositiva, que sea más ágil para aquel que pretenda invertir. Porque también asfixia al empresario en muchos casos. También exhortamos a que se avance en una nueva ley de Coparticipación.









—¿Se va a abrir el diálogo con los empresarios?

—Tenemos pedida una audiencia con la gente del Centro Comercial e Industrial de Paraná. Y vamos a tener una ronda de negociaciones con las distintas cámaras empresarias, industriales y también con otros credos, porque hasta ahora hemos sido recibidos por el arzobispo de Paraná, Alberto Puiggari, pero hay otras religiones que tienen mucho para aportar y por decir. Entre todos tenemos que elaborar una propuesta que sea escuchada por los gobernantes, sabiendo que los grandes temas no se resuelven a través de la CGT Regional Paraná, sino que en este país que de federalista tiene poco, las cosas se definen en Buenos Aires, donde está el poder central.













***

La otra CGT que convive en forma paralela









El triunvirato gobernante de la CGT Paraná se constituyó oficialmente el 25 de octubre en el marco de un plenario que se desarrolló en la sede de Utedyc, en la ciudad de Paraná. En ese encuentro, que contó con la presencia del secretario de Interior de la CGT Nacional, Francisco El Barba Gutiérrez, se logró el consenso de más de 50 sindicatos. Así culminó el proceso de normalización que se había iniciado el 7 de octubre.



Más allá del mensaje de unidad levantado como bandera por las nuevas autoridades, una CGT paralela convive en este escenario político, pese a no tener "legitimidad" tal como aseguran desde el triunvirato. "Nosotros invitamos al compañero (Adrián) Narduzzi, pero en ningún momento se acercó, ni mostró voluntad de constituirse. Trato de buscar lo que nos une y no lo que nos divide. El papa Francisco habla de la cultura del encuentro. Deberían recapacitar", reflexionó Barbieri.