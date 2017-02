Barbie Vélez dijo cuál fue el gran amor de su vida

Barbie Vélez es una de las mujeres más codiciadas del país. Por eso, candidatos nunca le faltan. A lo largo de su vida mediática, la morocha salió con varios famosos, como Federico Bal, Augusto Schuster y Gastón Soffritti.

Sin embargo, en una entrevista con Verónica Lozano en el ciclo Cortá por Lozano, la artista reveló cuál fue el verdadero amor de su vida.

"Yo creo que el gran amor de mi vida fue mi primer novio, Axel, con quien estuve 2 años. Me debe estar viendo. La mamá capaz que me está viendo, Gladys. Mi sigo hablando con mi exsuegra. El primer amor sentís que no lo vas a superar nunca...", sentenció Barbie.

¡Mirá vos!