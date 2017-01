Banfield volvió a entrenarse después de tres días

El plantel de Banfield decidió este viernes regresar a los entrenamientos después de haber estado tres días sin practicar debido al incumplimiento en el pago de los sueldos que se le adeudan, lo que profundizó la crisis en el club del Sur del conurbano bonaerense.Según se informó, los futbolistas decidieron regresar a las prácticas porque hubo una promesa de pago de parte de la directiva y es que se les entregue gran parte del pago en efectivo y no con cheques.Ese dinero, los jugadores y empleados del club lo cobrarían cuando el plantel regrese de Mar del Plata tras jugar la Copa Clásico del Sur ante Gimnasia y Esgrima La Plata, partido con el que se iniciará el Torneo de Verano el próximo lunes.Los futbolistas trabajaban en el Gimnasio del Predio donde llevan a cabo tareas físicas ante la atenta mirada del técnico Julio Falcioni luego de haber estado tres jornadas en las cuales los integrantes del primer equipo se acercaron al predio de la localidad de Luis Guillón y no se entrenaron.La decisión que habían tomado los jugadores era porque la dirigencia, encabezada por Eduardo Spinosa, no sabía cuándo va a poder pagar la deuda, que en algunos casos asciende a cinco meses.Por otro lado, en las próximas horas podría haber novedades acerca de la salida de Walter Erviti, quien estaría muy cerca de convertirse en jugador de Independiente, mientras que además Santiago Silva podría recalar en Chile, para ser nuevo jugador de la Universidad Católica. Quien ya dejó el plantel es Claudio Chiqui Pérez, que se convirtió en refuerzo del Puebla de México.