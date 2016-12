Banderazo en apoyo luego de la sanción

La sanción impuesta a Mariano Werner dentro del Turismo Carretera trajo sus repercusiones en las redes sociales y más precisamente entre los hinchas del piloto de Ford. Está previsto que esta tarde se realice un banderazo a favor del piloto paranaense en el taller que tiene el Werner Competición.





Con el objetivo de pedir que le reduzcan la sanción al piloto de TC tras la maniobra que realizó sobre Matías Rossi, los hinchas de Mariano se reunirán a las 18 en calle Avenida de las Américas a la altura del kilómetro 4½. Con el hashtag #VamosWerner los hinchas del piloto paranaense se organizaron para darse cita en dicho lugar y se espera que la manifestación tenga alcance nacional y llegue a oídos de los directivos de la ACTC.





De no cambiarse la determinación final, Mariano se quedará sin la chance de correr en TC por toda la temporada, mientras que sí podrá hacerlo en las demás categorías del ámbito nacional. Por estos días son horas de decisión por parte del piloto que evalúa las diferentes alternativas en cuanto a su futuro deportivo.





Cabe destacar que La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC confirmó la sanción de un año de suspensión y una multa de 750.000 pesos a Mariano Werner por su responsabilidad en la maniobra que definió el campeonato de TC 2016 del domingo 4 en el autódromo de La Plata. De esta manera Werner estará afuera de las pistas solo del Turismo Carretera durante todo el 2017.





En cuanto a las donaciones deberá abonar 400.000 pesos a la Fundación Favaloro, 150.000 pesos al Hospital de Niños Garrahan, 100 pesos a la Fundación Margarita Barrientos (Comedor Los Piletones) y 100.000 pesos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.





Muchos pilotos y ex pilotos se han pronunciado tras el fallo dado a conocer la semana pasada y que marcó un precedente dentro del automovilismo argentino en la última era. Por ejemplo, Juan María Traverso indicó: "Los equipos son los principales responsables, porque por radio les dijeron a los dos las cosas mal. Si yo estaba arriba del auto, Cachi Scarazzini me dice que me atacan desde el comienzo, entonces que los deje pasar y paso a controlar la carrera. Estuvo mal lo que hizo, pero no soy juez para decir si estuvo bien o mal sancionado".





Omar Martínez: "Alguna explicación debe haber por qué son dos sanciones. Esa misma maniobra si no hubiese tenido la consecuencia de perder el campeonato (Rossi), hubiese sido mucho menor. A priori parece ser muy dura la sanción. Si lo hubiese querido chocar, seguía de largo". Guillermo Ortelli: "Si la sanción es mucho o es poco no me animo a decir. Parece ser mucho, pero también me imagino todo lo que perdió Matías y su equipo. Es algo que no tiene que pasar, tiene que ser una medida que a nadie se le ocurra hacer algo así".





Mauro Giallombardo: "Un año de suspensión me parece excesivo total. Hay mucho trabajo en un equipo y mucho compromiso". Martín Ponte: "Que se equivocó y tomó una mala decisión no tengo dudas, pero un año sin correr/trabajar me parece mucho. Ojalá pueda volver antes".





Josito Di Palma: "Respeto la sanción. Sin dudas no es lo mejor que no te dejen correr porque es el medio de vida de cada uno. Quizás pueda apela, no sé". Claudio Kohler: "No tengo idea si la sanción es dura o no, pero que mal la debe estar pasando Mariano Werner. No me gustaría estar en su lugar".













***

El Gurí









Apoyo de un grande. Mariano Werner fue protagonista del choque con Matías Rossi y Omar Martínez habló. "Es difícil opinar. Me duele mucho lo que es la sanción porque sé la clase de persona que es Mariano y sé que lo que ocurrió no lo hizo de mala persona o de mala leche. Lo que ocurrió fue muy grave y por eso es tan dura la sanción. No entiendo por qué son dos sanciones, pero debe ser para que quede un precedente", indicó el Gurí.