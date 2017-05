Bajó 130 kilos y parece ¡una modelo!

Honey Boo Boo es una nena que expuso a su familia en un loco reality que duró tres temporadas y fue un éxito. Todos sus parientes tenían diferentes personalidades pero el humor los caracterizó siempre. June era la madre de Honey, una persona que luchaba contra la obesidad. Ahora contó una gran noticia: ¡bajó 130 kilos!





Además de compartir su cambio estético, la mamá de la pequeña famosa celebró su sueño cumplido haciendo una sesión de fotos temática, al estilo de "Baywatch". El dato que no pasa desapercibido es cuánto pagó para lograr esta transformación. ¿CÓMO LO HIZO? June Shannon se puso un cinturón gástrico, y tuvo que tener una dieta más saludable y una constante rutina de ejercicios.





¡PAGÓ 75 MIL DÓLARES! por varias operaciones que le permitieron lucir su figura mucho mejor. Es que se sacó la papada y la piel sobrante de sus brazos y de su panza. Además, se agrandó el busto. Gracias al estreno de su reality show "Mamá June: From Not to Hot", ella mostró su transformación.