Bailando por un sueño 2017: Soledad Silveyra, fuera del jurado

Su incorporación, en 2014, generó algunas dudas. Sin embargo, Soledad Silveyra no demoró en encontrar su lugar dentro del jurado del " Bailando por un sueño ", a fuerza de simpatía, conocimientos y jugando un rol casi maternal por momentos. Sin embargo, dentro del Ideas del Sur consideran que es tiempo de cambios.









Según confirmó esta mañana el periodista -y también jurado- Ángel De Brito, la actriz no fue convocada para la temporada que se avecina. "Solita, afuera del jurado del Bailando. (...) Es decisión de la producción que ella no esté y que haya cambios. Ya hay una lista de gente esperando para ocupar su lugar", anticipó el periodista desde el programa Los ángeles de la mañana.





Unas horas antes, Silveyra había puesto en duda su continuidad, aunque dejó en claro sus ganas de seguir adelante con su función. "Tal vez no soy una gran productora de peleas. Ese no es un lugar que me genere demasiado placer", dijo en una entrevista.









Por el momento, el comienzo de ShowMatch está previsto para el próximo 15 de mayo y, al parecer, el certamen se doblará en dos competencias, con 15 parejas en cada una de ellos. Moria Casán , Marcelo Polino y De Brito ya han sido confirmados dentro del jurado, pero aún hay dudas sobre la continuidad de Pampita Ardohain .