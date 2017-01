Avanza en Australia: Federer está jugando un tenis de altísimo nivel

El suizo Roger Federer se clasificó este domingo para los cuartos de final del Abierto de Australia al superar al japonés Kei Nishikori, 5º del mundo, en cinco sets 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3.Federer, que ocupa el puesto 17 del mundo al haber estado seis meses lejos de las pistas, buscará una plaza en semifinales ante el alemán Mischa Zverev (50ª), verdugo del británico Andy Murray.El suizo de 35 años disputará por 13ª ocasión los cuartos de final en Melbourne, en los que serán sus 49º cuartos en torneos Grand Slam El japonés creó serias complicaciones al suizo hasta el quinto y último set, cuando problemas físicos en la cadera le obligaron a solicitar los servicios médicos.En la primera manga, Federer pasó del 1-5 al 5-5 antes de caer en el tie-break."No jugué mal, pero la pista es rápida. Fue duro no ganar ese primer set después de todo el esfuerzo", indicó el suizo.Después de remontar ganado los dos siguientes, Federer volvió a ceder en el cuarto. "Me sentía bien, me dije que había entrenado duro en pretemporada (...). Es una victoria muy importante en mi carrera", señaló Federer, cuatro veces ganador del Abierto de Australia y gran favorito contra Mischa Zverev.