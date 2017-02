Atlético Paraná sigue con su rutina de trabajo

Por la difícil situación que atraviesan la mayoría de los planteles de la B Nacional avisaron que se encuentran en estado de alerta y que si no pueden solucionar las deudas con sus jugadores, entran en un paro. Además se le solicitó a Futbolistas Argentinos Agremiados que acerquen una propuesta formal para sanear esas deudas.





Más allá de estar al tanto de la realidad de sus colegas y enviar una carta a modo de solidaridad, el plantel de Atlético Paraná continuará hoy con su rutina de entrenamientos. Los futbolistas del Decano se reunirán hoy en la sede de calle Ruperto Pérez, a las 8.30, para luego trasladarse al predio de Muper.





EL COMUNICADO. "A razón de la realidad del fútbol argentino conocido por la mayoría y particularmente por la situación que viven hoy los clubes del ascenso, los planteles profesionales de los veintitrés (23) equipos de la categoría B Nacional nos encontramos en estado de alerta. Más allá de la coyuntura de cada institución, los jugadores de todos los equipos estamos en contacto y en sintonía de cara a esta dura realidad que nos afecta y mucho.





Las deudas con los planteles en la mayoría de los clubes ha llegado a un límite inigualable: el retraso en los pagos llega hasta los cinco meses y en muchos casos son los propios dirigentes los que admiten no tener un panorama de posible situación.





Es por esto que todos los plantes de la B Nacional le solicitamos a Futbolistas Argentinos Agremiados como órgano representante de los derechos de los futbolistas que intervenga en el asunto y acerque una propuesta formal por parte de cada una de las instituciones para sanear la deuda con los planteles profesionales de la categoría B Nacional teniendo como fecha límite el miércoles 1º de febrero de 2017.





De no recibir un plan de pago satisfactorio en cada uno de los clubes, todos los equipos que nos encontramos disputando el Torneo de B Nacional nos manifestaremos solidariamente y realizaremos un paro, lo que significará no retomar los entrenamientos hasta que no nos acerquemos a una solución.





Conocemos y comprendemos muy bien la realidad de nuestro fútbol y la delicada situación que por la que atraviesa. Sin embargo, el estadio de deuda acumulada con los planteles y la falta de respuesta de cara al futuro nos obliga a tomar medidas y a trabajar unidos por las condiciones de trabajo de todos los jugadores de la B Nacional.





Finalmente solicitamos a Futbolistas Argentinos Agremiados que, a través de sus representantes, lo comunique a quien corresponda".













***

No se detiene









Boca Unidos juega un amistoso. En una de las canchas auxiliares del predio del 17 de Agosto, Boca Unidos recibirá en la presente jornada a Sarmiento de Resistencia en el marco de un nuevo partido amistoso, que se jugará desde las 17.30 y será el quinto encuentro de preparación para los dirigidos por Federico Domínguez que espera la reanudación del Torneo de la Primera B Nacional que aun no tiene fecha certera. Ante los chaqueños será el primer amistoso de local del elenco correntino.













***

Gimnasia quedó sin amistoso













El quinto amistoso que Gimnasia de Concepción debía jugar hoy ante Juventud Unida, fue postergado debido al paro que llevaba adelante la B Nacional, donde milita el representante de Gualeguaychú. Por otro lado, el volante Dante Formica rescindió contrato de común acuerdo. Preparativos para los festejos del centenario.

El encuentro estaba programado para hoy, y sería la revancha entre el Lobo uruguayense recibe a Juventud Unida, del amistoso jugado en Gualeguaychú, con victoria para el local.

Además, significaría el quinto amistoso del equipo que dirige Carlos Roldán, con do ganados y dos perdidos, aunque en todos se priorizó la búsqueda del juego de equipo.

Por otro lado, en el comienzo de semana, el volante Dante Formica rescindió contrato, de común acuerdo, regresando a su Rosario natal. Los motivos fueron por razones particulares, dejando una vacante en la mitad de la cancha que será cubierta por juveniles del club, ya que el club no incorporará jugadores para la segunda temporada del Torneo Federal A.

PRESIDENTE. Gimnasia tendrá nuevo presidente con la asunción de Horacio Losada. Estará acompañado como vicepresidente por Jorge Díaz, exjugador y DT del club, además de una comisión integrada por viejas glorias del club.

FESTEJOS. El club uruguayense preparó una serie de festejos para los cien años de su fundación, que se cumplirá el martes 7. Todo comenzará, a las 22 de ese martes, con una convocatoria y reunión en Sede Social de calle 21 de Noviembre 214, partiendo a pie hacia plaza Ramírez, por 21 de Noviembre y luego 9 de Julio. En la Plaza principal de La Histórica se levaran a cabo los festejos centrales.