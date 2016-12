Asesinó a la pareja de su ex, hirió a ella, se atrincheró y se suicidó

Un hombre asesinó de un balazo a la nueva pareja de su ex mujer, a quien hirió de dos disparos delante de sus hijos de 10 y 11 años, en una casa del partido bonaerense de Morón, y se atrincheró en su vivienda durante siete horas hasta que se suicidó de un balazo en la cabeza, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho, que causó conmoción en la zona por el amplio despliegue de efectivos del Grupo Halcón y el corte de calles, comenzó cerca de las 22.30 de la noche del miércoles en la localidad de Gervasio Pavón, en ese partido del oeste del conurbano, y se extendió hasta las 5.30 de la mañana de este jueves.

Todo comenzó cuando Raúl López (61) llegó a la casa de su ex mujer, Eliana Naugez (36), ubicada en Palacios 2345, de Gervasio Pavón, porque querí­a conversar ya que no aceptaba que ella tuviera una nueva relación con otro hombre. "Ambos viven en casas linderas y se conocen desde hace muchos años. A pesar de la edad mantení­an una larga relación, pero con muchas idas y vueltas", dijo a la agencia Télam un investigador.

Al llegar, López encontró a su ex mujer con su nuevo novio y, en un ataque de furia, se dirigió a su casa, agarró un revólver calibre .32 que tení­a guardado en un cajón y regresó a lo de Naugez. "En la casa se hallaban los dos hijos de la mujer, una nena de diez años y un nene de once.

Los chicos estaban en una habitación jugando a la PlayStation, mientras que la mujer con su nuevo novio estaban en la cocina conversando", dijo una fuente judicial. En ese momento, López apuntó desde una ventana y asesinó al hombre de un balazo en el pecho, tras lo cual hirió a la mujer de dos tiros, uno en el abdomen y otro en la pierna izquierda.

El agresor escapó y se dirigió a su casa, mientras que los vecinos que escucharon los disparos salieron a auxiliar a Naugez y a su novio, llamado Andrés Martí­nez, quienes habí­an quedado tirados en el piso. Pocos minutos después, llegaron al lugar efectivos de la comisarí­a 4a. de Morón, constataron que Martí­nez ya estaba fallecido y trasladaron a la mujer al Hospital de Morón. Si bien los niños lloraban junto a su madre, se hallaban ilesos.

En tanto, al lugar comenzaron a llegar efectivos de distintas dependencias para lograr detener a López, quien se habí­a atrincherado en su casa y se negaba a entregarse. "Sé la cagada que me mandé, pero no me voy a entregar. Yo sé por qué lo hice", le dijo en varias oportunidades al fiscal Sergio Di Leo, quien llegó al lugar y comandó el operativo.

El fiscal ordenó el cierre de calles ante el temor de que López pudiera seguir disparando a otros vecinos, ya que se mostraba muy violento, y convocó a los expertos del Grupo Halcón para iniciar las negociaciones. Durante varias horas, el fiscal mantuvo conversaciones con el hombre para intentar convencerlo de que se entregara.

Finalmente, por orden del juzgado de Garantí­as 1 de Morón, el Grupo Halcón irrumpió en la vivienda y encontró a López sentado en una silla, con un balazo en la cabeza, y un revólver calibre .32 tirado a su lado. El hombre todavía estaba con vida, pero luego de sacarlo a la vereda y subirlo a la ambulancia, murió camino al hospital.

Los vecinos contaron luego que López y Naugez mantení­an una larga relación pero con muchas peleas, y actualmente la mujer querí­a formalizar su pareja con Martí­nez, a quien también conocí­a desde hací­a varios años.

Algunos testigos aseguraron que la mujer les habí­a comentado que estaba embarazada de cuatro meses, pero esa versión no fue confirmada oficialmente. Lo que si se pudo establecer es que mientras estaba atrincherado y los policías trataban de convencerlo para que se entregara, López mantuvo una conversación de chat a través de Facebook con una vecina llamada Andrea.

"Raúl que pasó como estás. No se sabe nada. Estamos preocupados. Decime en qué podemos ayudarte. Está toda la policí­a acá afuera...Decime qué pasó", le preguntó la mujer a López a las cuatro de la madrugada. "Todo bien Andre, Beso, gracias", contestó.

-Andrea: Seguro?

-López: jajajaja A Seguro lo llevaron preso...Así­ dicen en mi pueblo.

-Andrea: con kien es el kilombo, dicen k con vos, es verdad (sic)

-López: si, es verdad.

- Andrea: Y cómo estás, precisás algo. es que todo el barrio te conoce...sos re tranquilo, nadie lo puede creer.

- López: Gracias Andre, por el momento estoy bien.

- Andrea: Bueno, cuidate.

El último mensaje fue a las 4.01 y el desenlace se produjo cerca de las 5.30, cuando los efectivos tácticos del Grupo Halcón ingresaron a la casa y lo hallaron agonizando.





Télam