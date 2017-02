Asaltaron a punta de cuchillo a niño que vendía sandías

El menor se encontraba a cargo del puesto de venta cuando se acercó un joven quien, amenazándolo con un cuchillo que apoyó sobre su abdomen, le robó aproximadamente 600 pesos.





El hecho se registró el pasado martes en la intersección de calles Presbítero Fochesatto y avenida 9 de Julio, de la ciudad de Chajarí.





Placido Torres, padre de la víctima, contó a Chajari Al Día que habitualmente se ubican en esa esquina para comercializar sandías. Ese día, dejó el camión estacionado en el lugar -en el sentido sur norte de circulación de la avenida- y su hijo quedó a cargo de la venta. "Pensé que se me acercaba para preguntarme el precio", dijo el adolescente muy acongojado. "Me apoyó el cuchillo y me pidió la plata. Le dije que yo estaba trabajando para comer, pero me amenazó y me dijo que no lo siguiera porque me iba a matar", fue el relato entrecortado del menor asustado, quien levantó su remera para exhibir las marcas del cuchillo que quedaron sobre su cuerpo.





Según su descripción, el atacante tendría unos 20 años, llevaba ropa negra y una capucha en su cabeza. Tras cometer el robo, se fue por la misma vereda caminando hacia plaza Libertad. Aparentemente no hubo testigos del hecho y todo se produjo de manera muy rápida.





La Policía concurrió al lugar y luego se formalizó la denuncia correspondiente.