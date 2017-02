Argentina Sub 20 juega a todo o nada ante Venezuela

El seleccionado Sub-20 de la Argentina enfrentará a Venezuela con la obligación de conseguir una victoria por cinco goles de diferencia para no depender de otros resultados y, así, poder conseguir uno de los cuatro cupos que otorga el Campeonato Sudamericano de Ecuador rumbo al próximo Mundial de la categoría, el de Corea del Sur 2017.



El encuentro, correspondiente a la quinta y última fecha del certamen juvenil, se desarrollará desde las 17.30 (hora de la Argentina) en el estadio ´Olímpico Atahualpa´ de la ciudad de Quito.



Argentina se ubica en la quinta y penúltima posición de la tabla de posiciones del hexagonal final con cuatro unidades, a raíz de una victoria (2-1 ante Colombia -fecha 2-), un empate (2-2 frente a Brasil -fecha 4-) y dos derrotas (3-0 ante Uruguay -fecha 1- y vs Ecuador -fecha 3-).



El representativo nacional, que viene de igualar ante la ´verdeamarela´ en su pasada presentación, se encuentra actualmente fuera de la zona que otorga plazas al certamen de Asia, al cual accederá de dos formas: una, con un triunfo por cinco goles de diferencia ante ´La Vinotinto´.



La otra posibilidad es que el seleccionado ´gaucho´ se imponga a Venezuela por la mínima diferencia (o más) y que Brasil no gane su encuentro ante Colombia, último en la tabla de posiciones con una sola unidad y sin chances de clasificar al Mundial.



Para afrontar el choque ante el combinado dirigido por el entrenador Rafael Dudamel, el DT argentino Claudio Ubeda no podrá contar con el arquero Facundo Cambeses, titular en los últimos tres encuentros del combinado nacional, debido a que tendrá que guardar reposo por 48 horas más por un traumatismo de cráneo.



En su reemplazo podría volver a la titularidad el arquero de Atlético de Rafaela, Ramiro Macagno, quien atajó en todos los partidos de la fase de grupos y ante Uruguay, por la fecha 1 de la ronda final, aunque también podría hacer su debut en el torneo el arquero de River Franco Petroli.



Además del cambio obligado en el arco, el técnico argentino tiene en mente realizar varias modificaciones ofensivas con el objetivo de conseguir la diferencia de gol necesaria (5) ante el representativo bolivariano.



Así las cosas, el delantero y máximo goleador del certamen con cinco goles (al igual que el uruguayo Rodrigo Amaral), Marcelo "Chelo" Torres, de Boca, volverá a la titularidad en lugar de Matías Zaracho y para acompañar a Lautaro Martínez en la ofensiva ´albiceleste´.



En tanto, el mediocampista ofensivo de San Lorenzo, Tomás Conechny, quien habilitó a Brian Mansilla en el gol del empate ante Brasil, es otro de los futbolistas que regresará al primer equipo en lugar de Lucas Rodríguez para conseguir mayor verticalidad en ataque.



Por su parte, Venezuela, seleccionado que cuenta con siete puntos, al igual que el local Ecuador, viene de golear por 3-0 al líder y único clasificado al Mundial, Uruguay, en su última presentación.



El conjunto dirigido por Rafael Dudamel no podrá contar con el mediocampista Ronaldo Lucena por haber llegado al límite de tarjetas amarillas y será reemplazado por Yangel Herrera, quien cumplió una fecha de suspensión ante ´La Celeste´ en la última fecha, mientras que el resto del equipo será el mismo que goleó a los uruguayos.



El hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20 de Ecuador 2017 otorga cuatro plazas al próximo Mundial de Corea del Sur, a disputarse del 20 de mayo al 11 de junio del presente año.