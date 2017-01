Argentina muerta en Buzios: Sospechan del esposo con antecedentes por femicidio

El cuerpo de la catamarqueña Luciana Farías, de 27 años, fue hallado colgado de una cuerda en el departamento que compartía en Buzios con Angelina, con quien se casó en septiembre. Se habían radicado en Brasil hacía un mes. La familia se enteró de su muerte por un mensaje en Facebook de Angelina que ni siquiera aclaró las circunstancias de su muerte.





Aunque la policía local no detuvo a Angelina, la familia de la joven manifestó al diario El Ancasti algunas dudas sobre posibles contradicciones entre los audios y los mensajes de texto que envió Pablo Angelina.





"Mintió un montón de cosas. Los mensajes que nos mandó. Los escritos y los audios dicen cosas distintas, no podemos creerle. Vamos a esperar a ver qué nos dicen allá y ahí podremos saber la verdad", advirtió un tío.





Mucho más directo fue el hermano de Luciana, Carlos Alberto "Narigón" Farías, condenado en dos ocasiones por robo. No dudó en acusar a Angelina. "Mataste a mi hermana hijo de mil puta. Mataste a uno de mi sangre, pero se acabó para todo. Ya basta de ser bueno. Me acabás de despertar violador asesino", escribió.





Ayer, el abogado de la familia, Luciano Rojas, había hablado de una muerte "dudosa" y "violenta".

Angelina posteó una seguidilla de mensajes en su muro de Facebook desde el 1 de enero. Ese día contó que le habían robado el "chip" de su teléfono, no su celular. Raro. "Recuerden que me encuentro en otro país y es grave no poder comunicarse", advirtió.





El 2 enero posteó distintas frases. "Esperanza!!! Confío en que Dios me ayudará" y "A seguir luchando, Dios hará reflexionar y obrará", por ejemplo. Hubo otra más sugestiva: "Guardaré mi dolor, el año no comenzó nada bien y sigue dándome batalla... trataré de poner todo para salir de lo que es un laberinto, Dios nunca me abandonó, sé que puedo contar con ustedes".





Un día más tarde Luciana fue hallada muerta. Angelina ubicó una imagen de un crespón negro en su portada y adjuntó un extraño mensaje: "Cómo te extraño mamá. Luciana lo necesita. Para mi paciencia y paz".

Ayer trascendieron unos audios de Angelina en los que dice que Luciana se suicidó y que dejó una carta. Y sugirió que se ahorcó porque le había robado dinero a sus padres para drogarse.





"Lo que diga Catamarca me tiene sin cuidado. Luciana me amaba y yo la amaba, sólo Dios sabe por qué tomó esa decisión, yo fui muy bueno con ella, lo será siempre. Ahora me están reclamando qué estaba haciendo. Yo estaba trabajando. Tiene 27 años, no podía estar detrás de ella, me duele que pienses eso", se defiende en los audios. "Mi conciencia ante Dios está muy bien, yo sé que ella me va a ayudar a que todo se aclare, a que todo salga bien correcto, ella tomó la decisión, dejó cartas", agrega.





Pero además, redobló la apuesta y publicó la partida de defunción de Luciana en su muro. "Es claro lo dictaminado por la Justicia, el ahorcamiento. No quería llegar a publicar esto por la memoria de Luciana. Yo avise a su madre, ellos saben muy bien por qué se suicidó", alegó.





Farías se había casado el 30 de septiembre pasado con Angelina, quien cumplió una condena de 18 años de prisión por asesinar de 8 balazos a su ex esposa Belén Galeto el 9 de febrero de 1998. Quedó en libertad hace tres años, pero fue detenido varias veces sindicado por robo y tráfico ilegal del mineral rodrocrosita.





La madre y una tía de Luciana Farías viajaron hoy a Río de Janeiro para encontrarse con autoridades de la Embajada Argentina en Brasil y reconocer el cuerpo, que según las autoridades diplomáticas no fue enterrado, pese a que Angelina les dijo que lo sepultó sin su consentimiento.