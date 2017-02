Apoyos a la propuesta de reforma judicial de Bordet

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak, destacó su satisfacción por la creación de una comisión de trabajo para la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (N° 6.902), que anunció el gobernador, Gustavo Bordet, ante la Asamblea Legislativa.

Tras opinar que esa norma necesita adecuaciones, subrayó: "A esto el gobernador Bordet lo puso en la agenda pública de 2017 y seguramente la Legislatura y el Poder Ejecutivo recabarán nuestra opinión y trabajaremos en forma articulada".

Puntualmente Bordet precisó: "...la Ley Orgánica del Poder Judicial no ha sido actualizada luego de tres hechos fundamentales en la vida institucional de esta provincia, que son la reforma de la Constitución nacional de 1994, la reforma de la Constitución provincial de 2008 y la reforma del Código Civil y Comercial que entró en vigencia en 2015. Entonces no cabe otra que se impone una reforma a la organización y funcionamiento del Poder Judicial en sintonía con la vigencia de un nuevo constitucionalismo y un Derecho moderno que no slo exige la defensa de la libertad, sino que nos impone la organización de acciones concretas y positivas en procura de hacer eficaces los derechos humanos y los derechos económicos y sociales".

Luego anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para reforma justamente de estas instituciones del Poder Judicial: "Para lo cual, lograremos los consensos y unanimidad que son necesarios para tener instituciones acordes a lo que los tiempos hoy nos están exigiendo".





En la Legislatura

También el diputado Diego Lara se manifestó satisfecho y entusiasmado al ser consultado respecto del anuncio de la reforma judicial atendiendo al rol que desempeñó en el reciente juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz, primero en su condición de presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y luego como integrante y vocero de la Comisión Acusadora ante el Senado.

"Me parece una muy buena iniciativa. El gobernador marcó esta intención de enviar a la Legislatura provincial un proyecto para que se logren los consensos suficientes en la discusión respecto de la ley orgánica del Poder Judicial, que es una ley de importancia significativa porque sienta las reglas de funcionamiento de ese poder en sus diferentes estamentos, desde la cabeza del poder hasta todos los juzgados interiores. El proyecto busca abrir la discusión y deberemos ser capaces de escuchar todas las opiniones", precisó.

Luego coincidió con el planteo formulado por Bordet en cuanto a que desde la aprobación en 1982 del decreto ley que reglamenta la Justicia entrerriana han ocurrido modificaciones del sistema jurídico muy significativas que reclaman la actualización de esa ley.

Respecto del momento político para plantear la reforma, el legislador entendió que el gobernador Bordet asume que "habiendo terminado el juicio político al doctor Chiara Díaz, la mirada de la sociedad esta puesta en uno de los poderes del Estado, del que se exige mayor transparencia y un mejor servicio de justicia en todos los órdenes. Entonces, en buena hora que el gobierno provincial haya tomado esta determinación política de enviar un proyecto de ley para que se discuta", agregó.

En el mismo sentido el senador Raymundo Kisser (Paraná-Cambiemos) señaló: "Creo que fue muy oportuno lo que dijo en cuanto a la necesidad de trabajar en una nueva ley orgánica de Tribunales, contemplando los tiempos que corren (...) . Lo que ha pasado, con los dos juicios que se habían promovido, el caso de Chiara Díaz y de Mizawak, creo que mostraron las falencias que tiene esta estructura del Poder Judicial y me parece muy bien que nos sentemos a repensar el funcionamiento y la organización del Poder Judicial en la provincia. Por eso creo que esto es positivo. Me parece que es una buena tarea, pese a que es un año electoral, trabajar en este tema".