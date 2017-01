Andrea Rincón sobre Julieta Ortega: "Somos como novias sin sexo"

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, sostuvo que "tengo amigas de toda la vida, pero viste que lo que me pasa con Julieta no me pasa con Nadie, porque nos queremos mucho, sentimos mucho amor una por la otra".





En este sentido se refirió a Martin Ortega, quien le informó que "se incorpora a 'Un Gallo para Esculapio'. Hace rato que tenía ganas de trabajar en Underground desde que me dijeron de hacer algo en 'Educando a Nina' y no pude porque salían pegadas con La Leona", manifestó.



Al tiempo que, en referencia al día que visitó el living de Susana Giménez para hablar, entre otras cosas, de su salud, reveló que "el día de Susana (Giménez) fue ahí que vino Bruno Stagnaro. Por ahí ya lo tenían pensado o se dieron cuenta que daba para un personaje que es muy lindo, muy atractivo y me encanta", hipotetizó. Y continuó el relato: "Me llamaron para hacer una prueba, hubo muchas actrices, y me hizo feliz, y más después de lo que pasó".