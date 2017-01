Andrade: "No nos tenemos que relajar"

El plantel de Patronato cerró ayer el tercer día de trabajo de una pretemporada que promete ser exigente. Los jugadores buscarán la mejor forma para encarar lo que resta del torneo de Primera División, donde el gran objetivo del Rojinegro pasa por afianzar su plaza en la máxima categoría del fútbol argentino. Más allá de una situación cómoda en los promedios, cuerpo técnico y jugadores saben que todavía falta un largo trecho por recorrer. Así lo dejó en claro Walter Andrade, quien en diálogo con Ovación habló de las expectativas que tiene para lo que viene.

"Son buenas, porque hemos hecho una buena primera parte del torneo. Espero que la pretemporada sea buena, que el clima nos ayude y que estemos todos al cien por ciento para poder trabajar", manifestó el Negro.

El defensor se explayó en cuanto a los objetivos que se perseguirán hasta el final del campeonato, remarcando que siempre "hay que ponerse parámetros altos".

"Espero que podamos mejorar el nivel y la campaña. Terminamos con un buen colchón de puntos, pero hay que mentalizarse que tenemos que terminar en una mejor posición. Tuvimos dos partidos en el cierre donde queríamos tener otros resultados, pero no se pudo. No nos tenemos que relajar porque queda un semestre muy duro y partidos muy complicados. Tenemos que ir paso a paso, salir bien de la pretemporada y conseguir un triunfo ante Arsenal", afirmó.

Andrade hizo un rápido balance sobre lo vivido hasta el momento y también se refirió a las cosas que el equipo debe mejorar para llegar al final de la mejor manera.

"En esta parte del torneo vi un equipo que fue más regular en las últimas fechas. Nos costó al comienzo, pero después de River empezamos a levantar cabeza. Quizás nos falta ser más regulares, ese fue nuestro gran problema desde que estamos en Primera División y es lo que vamos a buscar ahora. Hay que mantener el mismo nivel tanto de local como de visitante. Ser agresivos en todo sentido", expresó.

Los problemas económicos que vive el fútbol argentino también fue motivo de análisis por parte del defensor surgido en Sportivo Urquiza. En este sentido, el Negro dijo sentirse "preocupado".

"Uno lee las noticias de todos los clubes y lamentablemente hay varios que están mal. Hay muchachos que no están cobrando, a uno como jugador no lo pone bien y genera mucha incertidumbre. Gracias a Dios estamos al margen, la verdad que el club en ese sentido está ordenado", sostuvo.

Al respecto, Andrade trató de buscar una respuesta a por qué se llegó a esta situación, poniendo en claro que hubo muchos manejos dirigenciales que no fueron claros.

"Hay mucho desorden, en varios puntos. Tampoco la AFA es el ejemplo a seguir porque se hicieron y se están haciendo mal las cosas. Hay dirigentes que quieren ordenar las cosas, pero no están tomando los caminos correctos o no están dando buenas señales. Pasan los días y hay distinta versiones, no hay un panorama claro. Lamento la situación de los colegas y espero que en estos días se pueda normalizar", finalizó el defensor.

EL TRABAJO. Patronato entrenó ayer por la mañana en La Capillita, donde luego el plantel quedó liberado hasta esta noche. Los jugadores se concentrarán en un hotel del Parque Urquiza.